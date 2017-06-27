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Прогноз погоды на 27 июня: солнечно и жарко, шарав

время публикации: 05:38 | последнее обновление: 05:38 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 27 июня: солнечно и жарко, шарав

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 27 июня, температура воздуха будет выше среднесезонной. Шарав. Во внутренних районах – сухо и жарко, на побережье – жарко и влажно. Вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-34 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 28-42. В Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 23-35, на побережье Мертвого моря – 32-43, в Ашкелоне – 24-29, в Ариэле – 21-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-42, на Голанских высотах – 22-39.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-четверг ожидается постепенный спад жары. В пятницу – без существенных изменений, солнечно.

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Вторник, 27 июня 2017 г.
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