Арье Альперон арестован в четвертый раз за рэкет

50-летний Арье Альперон, имеющий несколько судимостей за рэкет, угрозы и шантаж, вновь задержан полицией. Мировой суд Тель-Авива продлил срок его задержания на три дня.

Пресс-служба полиции сообщила, что Арье Альперон подозревается в шантаже и угрозах в адрес бизнесменов, работающих в центральном округе страны.

В январе 2016 года суд уже признал Альперона виновным в рэкете, но заседание, на котором судьи должны были вынести решение о мере пресечения, было отложено.

В 2013 году Арье Альперон был приговорен к 19 месяцам тюремного заключения за роэкет. Этот суд состоялся через год после того, как он вышел из тюрьмы, где провел около двух лет.