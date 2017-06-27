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В Израиле

Арье Альперон арестован в четвертый раз за рэкет

время публикации: 20:37 | последнее обновление: 20:37 блог версия для печати фото
Арье Альперон арестован в четвертый раз за рэкет

50-летний Арье Альперон, имеющий несколько судимостей за рэкет, угрозы и шантаж, вновь задержан полицией. Мировой суд Тель-Авива продлил срок его задержания на три дня.

Пресс-служба полиции сообщила, что Арье Альперон подозревается в шантаже и угрозах в адрес бизнесменов, работающих в центральном округе страны.

В январе 2016 года суд уже признал Альперона виновным в рэкете, но заседание, на котором судьи должны были вынести решение о мере пресечения, было отложено.

В 2013 году Арье Альперон был приговорен к 19 месяцам тюремного заключения за роэкет. Этот суд состоялся через год после того, как он вышел из тюрьмы, где провел около двух лет.

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