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В Израиле

Кризис в "Адасе": Верховный суд распорядился начать медиацию

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати

Верховный суд обязал родителей онкобольных детей начать процесс медиации с руководством больницы "Адаса Эйн Керем".

Судебная коллегия во главе с судьей Йорамом Данцигером приняла это решение после того, как родители отклонили предложение судей о медиации.

Из министерства здравоохранения передали, что они приветствуют решение Верховного суда.

Директор больницы "Шаарей Цедек" профессор Йонатан Алеви заявил Walla! News, что если медиация ни к чему не приведет, он снова обратится в министерство здравоохранения с просьбой дать разрешение на открытие отделения детской онкогематологии в "Шаарей Цедек".

Несколькими днями ранее часть родителей, дети которых госпитализированы в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса", объявили о начале голодовки в знак протеста против бездействия властей.

Родители пациентов отделения обратились с письмом к президенту Израиля Реувену Ривлину. В письме, в числе прочего, утверждается, что генеральный директор больницы Зеэв Ротштейн, вопреки предыдущим договоренностям, распорядился открыть детское отделение по пересадке костного мозга внутри взрослого отделения.

Напомним, в марте этого года из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Также сообщалось, что Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей Цедек" об открытии там подобного отделения, однако данная больница все еще не добилась разрешение на это от министерства здравоохранения.

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Кризис в "Адасе": родители пациентов отказались от медиации







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