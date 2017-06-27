Вирус-вымогатель Petya атаковал компьютеры в Израиле

По информации 2-го канала израильского телевидения, хакерская атака, которой подверглись компании в России и Украине, имеет глобальный характер. Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем Petya зарегистрированы в США, Дании, Швеции и Израиле.

Вечером 27 июня поступила информация о том, что жертвами атаки стали три израильские компании (данные верны на 19:00 по израильскому времени). Об этом сообщил сайт Второго телеканала "Мако".

Штаб по борьбе с киберугрозами при канцелярии главы правительства призвал компании, ставшие жертвами хакеров, не платить "выкуп", а обратиться к специалистам штаба за помощью.

Ранее 27 июня стало известно, что хакерской атаке подверглись частные и государственные компании в России и на Украине.

В России жертвами злоумышленников стали компании "Роснефть" и "Башнефть". "На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", – цитирует ТАСС сообщение, распространенное пресс-службой "Роснефти". После атаки "Роснефть" перешла на резервную систему управления производственными процессами, добыча и подготовка нефти не были остановлены. Но сайты "Роснефти" и "Башнефти" были недоступны.

На Украине вирусной атаке подверглись банки, международный аэропорт в Киеве, энергетические компании, правительственные учреждения.

Вице-премьер Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook сообщил, что из строя выведены все компьютеры кабинета министров.

Национальный банк Украины сообщил, что в результате хакерской атаки у банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Сложности с оплатой поездок возникли у пассажиров киевского метрополитена. Атака также затронула сети операторов сотовой связи.

Сайт РБК-Украина сообщает, что хакеры атаковали офисные компьютеры "Укрэнерго" и "Киевэнерго".

Атака коснулась международного аэропорта в Киеве "Борисполь". Первый заместитель гендиректор госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне на своей странице Facebook сообщил о внештатной ситуации, вызванной хакерской атакой. На сайте аэропорта не работают табло с расписанием рейсов. Актуальную информацию можно получить только на табло в зоне вылета терминала D.

Специалисты компании Group-IB сообщили РИА Новости, что причиной масштабной атаки на российские и украинские компании стал вирус-вымогатель Petya. "Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya", - пояснили в пресс-службе компании, отметив, что способ распространения Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе "Башнефть" и "Роснефть", а также украинские "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы", - сообщили специалисты по компьютерной безопасности.

Вместе с тем, специалисты компании Dr.Web, специализирующейся на антивирусном программном обеспечении, сообщили РИА Новости, что способ распространения вируса отличается от вируса-шифровальщика Petya.





