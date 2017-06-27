На базе ЦАХАЛа легко ранен военнослужащий

Во вторник, 27 июня, военнослужащий ЦАХАЛ был легко ранен в результате непроизвольного выстрела на военной базе на юге Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно опубликованной информации, пострадавший доставлен в больницу. Военная полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента.

24 июня около 18:00 в Тель-Авиве, в районе улицы Бен-Йегуда, в одном из жилых домов раздались выстрелы.

Когда полиция прибыла на место происшествия, выяснилось, что 19-летний молодой человек получил тяжелое ранение в результате случайного выстрела, произведенного его другом и ровесником.