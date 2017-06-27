Полиция провела операцию по конфискации оружия на севере Израиля

Утром во вторник, 27 июня, полицейские спецназа (ЯСАМ) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) произвели обыск в нескольких домах в населенном пункте Арара. Эти дома принадлежат одной семье.

По сообщению полиции, в ходе обыска, произведенного в соответствии с ордером, выданным судом, были конфискованы пистолет-пулемет "Карл Густав", автоматическая винтовка M-16, пистолет и боеприпасы.

Полиция задержала десять подозреваемых в возрасте 18-60 лет, подозреваемых в незаконном хранении оружия и причастности к инцидентам с его применением.