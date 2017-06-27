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В Израиле

Полиция провела операцию по конфискации оружия на севере Израиля

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати фото
Полиция провела операцию по конфискации оружия на севере Израиля
Полиция провела операцию по конфискации оружия на севере Израиля
Полиция провела операцию по конфискации оружия на севере Израиля

Утром во вторник, 27 июня, полицейские спецназа (ЯСАМ) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) произвели обыск в нескольких домах в населенном пункте Арара. Эти дома принадлежат одной семье.

По сообщению полиции, в ходе обыска, произведенного в соответствии с ордером, выданным судом, были конфискованы пистолет-пулемет "Карл Густав", автоматическая винтовка M-16, пистолет и боеприпасы.

Полиция задержала десять подозреваемых в возрасте 18-60 лет, подозреваемых в незаконном хранении оружия и причастности к инцидентам с его применением.

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Вторник, 27 июня 2017 г.
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