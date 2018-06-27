Дело 242: Давид Годовский приговорен к семи годам тюремного заключения

В среду, 27 июня, окружной суд в Тель-Авиве приговорил бывшего главу организационного отдела партии "Наш дом Израиль" Давида (Дауда) Годовского к семи годам тюремного заключения.

Годовский, один из фигурантов дела 242, был признан виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В рамках досудебной сделки, Годовский признал себя виновным, однако стороны не пришли к соглашению о мере наказания, и решение по этому вопросу принимал суд.

В своем приговоре судья Ярон Леви отметил: "Необходимо принимать во внимание тот факт, что обвиняемый недопустимо обращался с общественными средствами, коррупционным путем бесстыдно переводил их приближенным. Наказание обязано быть максимально жестким, чтобы заложенный в нем сдерживающий посыл стал ясен всем, кто имеет отношение к общественным средствам и общественной деятельности". Судья также отметил, что действия осужденного носили систематический характер и совершались на протяжении длительного времени.

Изначально Годовскому, являвшемуся приближенным бывшего замминистра внутренних дел Фаины Киршенбаум, инкриминировались получение взяток, просьба о даче взяток, шантаж с угрозами, вступление в сговор, отмывание денег и налоговые правонарушения. Согласно тексту обвинительного заключения, Годовский требовал от общественных организаций, обращавшихся за правительственным финансированием, ответных благ, которые выражались в назначении приближенных, финансировании различных проектов, в частности пиар-акций для Фаины Киршенбаум, а также оплате полетов за границу для самого Годовского.

В результате переговоров с прокуратурой было достигнуто соглашение, в рамках которого Годовский признал себя виновным лишь в части инкриминировавшихся ему эпизодов.

Две с половиной недели назад министр обороны и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман направил в суд личное свидетельство в пользу Годовского. "Насколько мне известно, вся его деятельность состояла в помощи нуждающимся и продвижении сионистских проектов", – отмечалось в письме.

В ходе обсуждения меры наказания Давид Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания.

Адвокаты осужденного заявили, что намерены подать апелляцию.

Руководство партии НДИ пока не комментирует приговор, вынесенный Давиду Годовскому.





