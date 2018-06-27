Эскалация напряженности вокруг сектора Газы. Террористы обстреливают Израиль ракетами

Палестинские СМИ в ночь на среду, 27 июня, сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю в районе лагеря беженцев Нусейрат, в центральной части сектора Газы. В результате удара никто не пострадал.

Рано утром в среду пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения удара по автомобилю в секторе Газы.

Как сообщает пресс-служба, автомобиль принадлежал боевику террористической организации ХАМАС, ответственному за запуски шаров со взрывчаткой и легковоспламеняющейся смесью в сторону израильской территории.

Кроме того, были атакованы два наблюдательных пункта ХАМАСа, отмечается в сообщении.

Вскоре после этого террористы начали обстреливать территорию Израиля. Сигнал "Цева Адом" звучал в региональных советах Хоф Ашкелон, Шаар а-Негев, Эшколь и Сдот Негев, а также в Сдероте.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, из сектора Газы в сторону израильских населенных пунктов были выпущены 13 ракет, три из которых, по предварительным данным, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за обстрелы, заявив, что они стали реакцией на удары ЦАХАЛа.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет. (По состоянию на 27 июня)

Май. Десятки обстрелов, около 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.