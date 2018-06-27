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Принц Уильям встретился с Нетой Барзилай на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Принц Уильям и Нета Барзилай. Тель-Авив, 27 июня 2018 года
На бульваре Ротшильда. 27 июня 2018 года
Принц Уильям и Нета Барзилай. Тель-Авив, 27 июня 2018 года
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В среду, 27 июня, герцог Кембриджский, принц Уильям побывал на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, где познакомился с победительницей музыкального конкурса "Евровидение-2018" Нетой Барзилай.

- Первый визит принца Уильяма в Израиль. Фоторепортаж

Принцу показали первый киоск Тель-Авива на углу улиц Ротшильда и Герцль, рассказали об истории города.

После прогулки по Тель-Авиву принц Уильям возвращается в Иерусалим, где в резиденции британского консула в Шейх Джарра состоится его встреча с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом (ранее предполагалось, что ради этой встречи принц отправится в Рамаллу или Бейт-Лехем). Предполагается, что вместе с палестинской делегацией Уильям осмотрит Храмовую гору и Храм Гроба Господня.

Кроме того, в Иерусалиме принц Уильям подойдет к Стене Плача (в сопровождении раввина Шмуэля Рабиновича), побывает в церкви Марии Магдалины и посетит могилу своей прабабки принцессы Элис.

26 июня Уильям побывал в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлиным.



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