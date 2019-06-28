В Иерусалиме происходят столкновения между полицейскими и жителями арабских кварталов

Вечером 27 июня в арабских кварталах Иерусалима начались массовые беспорядки. Правоохранительные органы стягивают в Восточный Иерусалим дополнительные силы.

Как сообщает пресс-служба полиции, что столкновения начались, когда в район Исауия прибыли полицейские и пограничники для наведения порядка. Местные жители встретили их градом камней и взрывами петард.

Около 20:50 к полицейским приблизился мужчина, лицо которого было скрыто маской, и с расстояния в несколько метров начал прицельно стрелять петадрами. Отвечая на угрозу, один из полицейских выстрелил в нападавшего, тяжело его ранив.

Пресс-служба правоохранительных органов подчеркивает, что полицейские применили оружие в ситуации, когда их жизни подвергались серьезной опасности. Полицейский действовал в соответствии с инструкцией по открытию огня.

Про нападавшего известно, что он был жителем Исауии. Он задерживался по подозрению в подготовке теракта с применением холодного оружия, и лишь недавно был освобожден из-под ареста.

Палестинские источники сообщили, что 19-летний житель Исауии Мухаммад Самир Авид скончался в больнице.

В приемном покое "Адаса Ар а-Цофим", где скончался раненый, произошли столкновения между родственниками и сотрудниками МАГАВа.

По информации радиостанции "Кан Бет", столкновения с полицией перекинулись из Исауии в другие арабские кварталы.