18+
28 июня 2019 г.
последняя новость: 00:16
По ту сторону бахрейнского гламура
Сбои в системе навигации в аэропорту им. Бен Гуриона: насколько это опасно?
Между Бараком и Либерманом: Нетаниягу в «бермудском треугольнике»
10 лет без Майкла Джексона: фанаты почтили память любимого артиста
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Приключения Светланы Лободы
Израильская антиутопия стала фестивальным хитомi
20-секундное видео спасло девочке жизнь
Израиль ищет рычаги давления на ХАМАС
Власть, хочешь сниматься в кино?
Кто нападает на Верховный суд
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:16 Автомобиль насмерть сбил девушку на 65-й трассе
23:54 В Иерусалиме происходят столкновения между полицейскими и жителями арабских кварталов
22:37 Ницан Горовиц избран главой партии МЕРЕЦ
22:24 Беспорядки в больнице "Адаса", где умер застреленный полицейскими житель Исауии
21:20 В Иерусалиме полицейские застрелили 19-летнего мужчину
21:12 В Тверии прошел первый в истории города "Парад гордости"
20:55 В Иерусалиме 6-летний ребенок пострадал в результате удара током
20:27 В пункт неотложный помощи в Тайбе доставлен годовалый ребенок в критическом состоянии
19:39 20-й канал: "Мифаль а-Паис" отказался от вручения премии фильму "Леа Цемель – адвокат"
19:05 В противовес "Параду гордости" в Хайфе прошел "Семейный марш"
Загрузка...
В Израиле

В Иерусалиме происходят столкновения между полицейскими и жителями арабских кварталов

время публикации: 27 июня 2019 г., 23:54 | последнее обновление: 00:03 блог версия для печати фото
Беспорядки в арабских кварталах Иерусалима

Вечером 27 июня в арабских кварталах Иерусалима начались массовые беспорядки. Правоохранительные органы стягивают в Восточный Иерусалим дополнительные силы.

Как сообщает пресс-служба полиции, что столкновения начались, когда в район Исауия прибыли полицейские и пограничники для наведения порядка. Местные жители встретили их градом камней и взрывами петард.

Около 20:50 к полицейским приблизился мужчина, лицо которого было скрыто маской, и с расстояния в несколько метров начал прицельно стрелять петадрами. Отвечая на угрозу, один из полицейских выстрелил в нападавшего, тяжело его ранив.

Пресс-служба правоохранительных органов подчеркивает, что полицейские применили оружие в ситуации, когда их жизни подвергались серьезной опасности. Полицейский действовал в соответствии с инструкцией по открытию огня.

Про нападавшего известно, что он был жителем Исауии. Он задерживался по подозрению в подготовке теракта с применением холодного оружия, и лишь недавно был освобожден из-под ареста.

Палестинские источники сообщили, что 19-летний житель Исауии Мухаммад Самир Авид скончался в больнице.

В приемном покое "Адаса Ар а-Цофим", где скончался раненый, произошли столкновения между родственниками и сотрудниками МАГАВа.

По информации радиостанции "Кан Бет", столкновения с полицией перекинулись из Исауии в другие арабские кварталы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2019 г.
Беспорядки в больнице "Адаса", где умер застреленный полицейскими житель Исауии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2019 г.
В Иерусалиме полицейские застрелили 19-летнего мужчину





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 28 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019