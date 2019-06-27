"Галей ЦАХАЛ": ответственность за проблемы с GPS в Бен-Гурионе несет Россия

Утром в четверг, 27 июня, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что ответственность за перебои с приемом сигнала GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона несет Россия.

Бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин в эфире "Галей ЦАХАЛ" заявил, что, по его мнению, проблемы связаны с действиями российских военных в Сирии.

В Управлении гражданской авиации Израиля сообщили, что проблемы у израильских экипажей возникали не только в Бен-Гурионе, но и при заходе на посадку в Ларнаке (Кипр).

Официальных комментариев по этому поводу, на уровне правительства, пока не поступало.

По сведениям "Галей ЦАХАЛ", некий израильский высокопоставленный чиновник отправился в одну из европейских стран, чтобы обсудить с представителями США пути решения возникшей проблемы.

Не исключено, что проблемы с приемом сигнала GPS в аэропортах Израиля и Кипра связаны с применением российскими военными в Сирии комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха". Похожие проблемы с прошлого года фиксировались в Норвегии и Финляндии.

17 июня Управление аэропортами Израиля сообщило, что в аэропорту имени Бен-Гуриона в последние две недели возникают проблемы с приемом сигнала GPS. В сообщении отмечалось, что данные проблемы не влияют на безопасность полетов, поскольку существуют альтернативные технологии, не требующие GPS.

26 июня, на фоне продолжающихся проблем, сайт 13-го канала уведомлял, что при заходе на посадку многие пилоты получают ложное предупреждение, что самолет может столкнуться с посторонним предметом. В случае, если пилот не поймет, что предупреждение ложное, он рискует потерять контроль над самолетом. В публикации приводилось мнение специалистов о том, что проблема с приемом сигнала может быть результатом хакерской атаки. Тогда же в Управлении аэропортами вновь подчеркивали, что, несмотря на помехи, нет угрозы для безопасности пассажиров.

На этой неделе в Иерусалиме проходили переговоры глав Советов безопасности Израиля, США и России – Меира Бен Шабата, Джона Болтона и Николая Патрушева. Поднималась ли на этих встречах тема проблем гражданской авиации в ближневосточном регионе, неизвестно.

Посольство Российской Федерации отреагировало на сообщение радиостанции "Галей ЦАХАЛ" об ответственности России за проблемы с приемом сигнала GPS в аэропортах Израиля и Кипра. В комментарии посольства, цитируемом "Галей ЦАХАЛ", сказано: "Это фейк ньюз, которые мы не можем воспринимать всерьез". Редакция NEWSru.co.il получила следующий комментарий: "Мы не можем комментировать эти фейковые новости. Участвовать в их распространении мы также не собираемся".





