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27 июня 2019 г.
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В Израиле

Пограничники вновь угрожают забастовкой. Возможны сбои в расписании аэропорта Бен-Гурион

время публикации: 16:38 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати фото
Пограничники вновь угрожают забастовкой. Возможны сбои в расписании аэропорта Бен-Гурион
Пограничники вновь угрожают забастовкой. Возможны сбои в расписании аэропорта Бен-Гурион
Пограничники вновь угрожают забастовкой. Возможны сбои в расписании аэропорта Бен-Гурион

Рабочий комитет сотрудников пограничного контроля объявил о начале забастовки с 1 июля. Забастовка пограничников может привести к сбою в расписании международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

Рабочий комитет сообщил, что 1 июля с 08:00 пограничники не будут пропускать людей, а также импортируемые и экспортируемые товары. Будут закрыты КПП на границе с Египтом и Иорданией.

Рабочий комитет пограничников заявляет, что из-за перехода на новую систему оплаты труда существенно сократились ежемесячные доходы сотрудников пограничной службы, кроме того, зарплаты выплачиваются лишь частично и с большой задержкой. Многие пограничники уже несколько месяцев получают по 3.000 шекелей.



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