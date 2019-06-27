Пограничники вновь угрожают забастовкой. Возможны сбои в расписании аэропорта Бен-Гурион

Рабочий комитет сотрудников пограничного контроля объявил о начале забастовки с 1 июля. Забастовка пограничников может привести к сбою в расписании международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

Рабочий комитет сообщил, что 1 июля с 08:00 пограничники не будут пропускать людей, а также импортируемые и экспортируемые товары. Будут закрыты КПП на границе с Египтом и Иорданией.

Рабочий комитет пограничников заявляет, что из-за перехода на новую систему оплаты труда существенно сократились ежемесячные доходы сотрудников пограничной службы, кроме того, зарплаты выплачиваются лишь частично и с большой задержкой. Многие пограничники уже несколько месяцев получают по 3.000 шекелей.





