Около побережья Израиля заметно возросла концентрация медуз

В течение последней недели заметно возросла концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря, особенно в центральной и южной его части – в районе Гуш Дана, Ашдода и Ашкелона.

При купании следует соблюдать осторожность. Лучше плавать с маской и трубкой, чтобы видеть происходящее в воде, или стараться держаться как можно ближе к берегу.

Следить за сообщениями об обнаружении медуз около израильского побережья Средиземного моря можно по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il.

По наблюдениям специалистов, в прошлом году (впервые за многие годы) "сезон медуз" на Средиземноморском побережье Израиля фактически закончился, не начавшись, хотя обычно он длился месяц-полтора (в июне-июле).

В этом году пока рано говорить о "сезоне медуз". Но не исключено, что в ближайшие дни их концентрация еще больше возрастет.

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.





