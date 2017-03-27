27 марта 2017 г.
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В Израиле

В Туль-Кареме задержан один из лидеров ХАМАСа Рафат Насиф

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
В Туль-Кареме задержан один из лидеров ХАМАСа Рафат Насиф
В Туль-Кареме задержан один из лидеров ХАМАСа Рафат Насиф
В Туль-Кареме задержан один из лидеров ХАМАСа Рафат Насиф (иллюстрация)

В ночь на понедельник, 27 марта, в Туль-Кареме в ходе совместной операции военных, полиции, пограничного спецназа и сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК) был задержан один из лидеров террористической организации ХАМАС Рафат Насиф. Три месяца назад он был освобожден из израильской тюрьмы и, по данным спецслужб, вернулся к террористической деятельности.

Рафат Насиф считается лидером ХАМАС в Туль-Кареме, его многократно задерживали по подозрению в террористической деятельности (в 2009, 2013 и 2017 годах) и подвергали административным арестам. Однако непосредственная причастность Насифа к действиям боевиков ХАМАС доказана не была, и он выходил на свободу.

В общей сложности, минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 14 палестинских арабов, девять из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе шестеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Активистов ХАМАС задерживали в Туль-Кареме, Рантисе и Бейт-Лехеме.

В ходе операции в Бейт-Лехеме были изъяты наличные средства, предназначенные для финансирования террора.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 марта







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Понедельник, 27 марта 2017 г.
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