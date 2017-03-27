27 марта 2017 г.
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В Израиле

Задержаны более 20 ультраортодоксов, подозреваемых в сексуальных преступлениях

время публикации: 12:01 | последнее обновление: 14:41 блог версия для печати фото
Задержаны более 20 ультраортодоксов, подозреваемых в сексуальных преступлениях
Задержаны более 20 ультраортодоксов, подозреваемых в сексуальных преступлениях
Задержаны более 20 ультраортодоксов, подозреваемых в сексуальных преступлениях
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В понедельник, 27 марта, в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бейтар Илите и Бней-Браке правоохранительными органами были задержаны 22 мужчины-ультраортодокса, подозреваемые в совершении в течение последних двух лет сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних и взрослых.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что список подозреваемых был установлен в ходе тайного расследования, жертвы в правоохранительные органы не обращались. Среди жертв есть дети и подростки, а также взрослые люди обоих полов.

Известно, что задержанным от 20 до 60 лет. По местам их жительства проведены обыски, изъяты документы, которые могут свидетельствовать о совершенных преступлениях.

Во время некоторых операций по задержанию подозреваемых жители ультрарелигиозных кварталов пытались воспрепятствовать действиям полиции. В Иерусалиме был причинен ущерб одному из полицейских автомобилей.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что лидеры "харедим" не оказывали содействия следствию, стремясь сохранить "доброе имя ультраортодоксальной общины". В руководстве общины полагали, что смогут самостоятельно разобраться с предполагаемыми преступниками, определив для них меру наказания. Эта работа фиксировалась в записных книжках, которые были конфискованы полицией.



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Понедельник, 27 марта 2017 г.
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