Задержаны более 20 ультраортодоксов, подозреваемых в сексуальных преступлениях

В понедельник, 27 марта, в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бейтар Илите и Бней-Браке правоохранительными органами были задержаны 22 мужчины-ультраортодокса, подозреваемые в совершении в течение последних двух лет сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних и взрослых.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что список подозреваемых был установлен в ходе тайного расследования, жертвы в правоохранительные органы не обращались. Среди жертв есть дети и подростки, а также взрослые люди обоих полов.

Известно, что задержанным от 20 до 60 лет. По местам их жительства проведены обыски, изъяты документы, которые могут свидетельствовать о совершенных преступлениях.

Во время некоторых операций по задержанию подозреваемых жители ультрарелигиозных кварталов пытались воспрепятствовать действиям полиции. В Иерусалиме был причинен ущерб одному из полицейских автомобилей.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что лидеры "харедим" не оказывали содействия следствию, стремясь сохранить "доброе имя ультраортодоксальной общины". В руководстве общины полагали, что смогут самостоятельно разобраться с предполагаемыми преступниками, определив для них меру наказания. Эта работа фиксировалась в записных книжках, которые были конфискованы полицией.





