В Иерусалиме демонтирован памятник Царю Давиду, дар российского фонда

Во вторник, 27 марта, на горе Сион в Старом городе Иерусалима был демонтирован памятник Царю Давиду, установленный почти 10 лет назад российским благотворительным фондом Святителя Николая чудотворца.

Редакция NEWSru.co.il выясняет, по чьему распоряжению и по какой причине был демонтирован этот памятник. Мы обратились с этими вопросами в мэрию Иерусалима, пока официальный ответ получен не был.

Мы побеседовали с исполнительным директором благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца Николаем Горячкиным, который заявил, что не знал о демонтаже памятника и очень озабочен происходящим. Он отметил, что памятник был подарен Израилю, а потому фонду статуя не принадлежит, но его дальнейшая судьба небезразлична дарителям.

Ранее статуе многократно причинялся ущерб, после чего реставрация далеко не всегда осуществлялась быстро. Как правило, злоумышленники отбивали фрагменты лица Давида, и после реставрации были заметны нанесенные повреждения.

Историк-религиовед Михаил Туваль, ставший свидетелем демонтажа памятника, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись и фотографии.

Памятник Царю Давиду был установлен в Иерусалиме, неподалеку от предполагаемой гробницы царя ("Кевер Давид"), под стенами церкви Успения Богородицы, в октябре 2008 года. Отлитое из бронзы изваяние легендарного царя иудеев было получено израильскими властями в дар от российского благотворительного фонда Святителя Николая чудотворца, который является некоммерческой организацией.

На освящение памятника тогда приезжала российская делегация из 120 человек.

Автором проект был скульптор Александр Демин. К установке памятник также готовил Александр Устенко, директор завода "Лит-Арт", где отливали статую.

С самого начала установка в Старом городе памятника, реалистично изображающего человека, негативно была воспринята многими представителями еврейской ультраортодоксальной общины. Статуе неоднократно наносился сознательный ущерб.

В 2008 году корреспондент NEWSru.co.il Мария Горовиц беседовала с раввинои горы Сион Мордехаем Гольдштейном, который разъяснял такое отношение следующим образом: "Проблема заключается в форме уха этого памятника. Если уха нет, или наличествует дефект, при котором ухо наполовину усечено – эта конструкция имеет право на существование. Так постановил крупнейший духовный авторитет раввин Йосеф Шалом Эльяшив. Потому что не существует скульптуры человека без ушей. Но если, глядя на статую Давида, у нас создается впечатление, что ухо цело и невредимо, и лишь скрыто за волосами – тогда это непозволительно". По словам раввина Гольдштейна, предполагалось, что лицо царя будет выполнено в более абстрактной манере, но в первоначальный проект были внесены изменения.

Раввин Гольдштейн рассказывал тогда, что памятник Царю Давиду является коллективным даром. Расходы на его создание и установку, по его словам, составили около 2 миллионов долларов.

Исполнительный директор благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца Николай Горячкин почти десять лет назад разъяснял NEWSru.co.il, что статуя Царя Давида была установлена на горе Сион в Иерусалиме при полном согласии израильских властей и с благословения российской православной церкви.





