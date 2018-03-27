Около военной базы "Цеэлим" задержаны трое палестинских арабов с гранатами и ножами

В 11:20 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что неподалеку от границы с сектором Газы военнослужащие задержали троих палестинских арабов. При обыске у задержанных обнаружены несколько ножей и гранат.

Предполагается, что речь идет о палестинских арабах, проникших в Израиль с территории сектора.

Позже армейская пресс-служба уточнила: злоумышленники были задержаны около военной базы "Цеэлим" в Негеве, примерно в 15 км от границы с сектором Газы.

Пресс-служба полиции сообщает, что для нейтрализации взрывных устройств, которые были изъяты у задержанных, был вызван сапер.

После задержания предполагаемых террористов был отменен указ о введении режима чрезвычайной ситуации на юге Израиля, в том числе в поселках, расположенных неподалеку от границы с сектором Газы.

Боевики проникли на израильскую территорию на следующий день после того, как в секторе Газы завершились военные учения группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС. В ходе этих учений, помимо прочего, отрабатывался захват пленных при боестолкновениях в городских условиях, в том числе в многоэтажных зданиях, в частных домах и офисах, причем по сценарию учений боевики действовали как на территории сектора Газы, так и на израильской территории. При проведении учений боевики ХАМАСа использовали несколько моделей израильских танков и бронетранспортеров, имитировались атаки против этой техники, захват в плен членов экипажей и их транспортировка по подземным туннелям.





