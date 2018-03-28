Биньямин Нетаниягу обратился в больницу с высокой температурой

Во вторник, 27 марта, глава правительства Биньямин Нетаниягу был доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем", где он проходит серию проверок. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Личный врач главы правительства, доктор Цви Беркович, сообщил, что Нетаниягу доставлен в больницу с высокой температурой и кашлем. По словам доктора Берковича, Нетаниягу не отлежался после ангины и слишком рано вышел на работу.

Источники в окружении премьера сообщили, что речь в данный момент речь не идет о госпитализации. Ожидается, что Биньямин Нетаниягу пройдет проверки, получит лечение и вернется домой.

10-й канал сообщил, что ранее Биньямин Нетаниягу выступал на медицинской конференции, проходящей в Тель-Авиве. Из-за сильных приступов кашля он несколько раз останавливался.

По информации новостной службы корпорации "Кан", вечером 27 марта все члены военно-политического кабинета были уведомлены о том, что назначенное на среду, 28 марта, заседание состоится, несмотря на болезнь премьер-министра. В случае, если Биньямин Нетаниягу по состоянию здоровья не сможет прийти на заседание, его заменит министр обороны Авигдор Либерман.

Врачи больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщили, что флюорография показала, что у Биньямина Нетаниягу нет воспаления легких. У главы правительства легкое вирусное заболевание и воспаление верхних дыхательных путей. В ближайшие часы он будет выписан и вернется домой. Врачи рекомендовали премьер-министру отдых и медикаментозное лечение.

Отметим, что 13 марта стало известно, что Биньямин Нетаниягу заболел. Сразу после разрешения коалиционного кризиса Цви Беркович, личный доктор Нетаниягу, отправил его домой. Пресс-служба министерства главы правительства сообщала, что до окончания болезни важные встречи будут проводиться в резиденции премьер-министра в Иерусалиме.





