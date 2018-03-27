СМИ: Израиль не высылает российских дипломатов

По состоянию на утро вторника, 27 марта, министерство иностранных дел Израиля не комментирует информацию о высылке российских дипломатов из европейских стран, США и Канады.

МИД Израиля не делал никаких заявлений по поводу того, планирует ли Иерусалим пойти на подобные меры в связи с расследованием в Великобритании дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Издание Times of Israel со ссылкой на источник в посольстве России в Тель-Авиве пишет, что Израиль стремится занимать нейтральную позицию в этом конфликте, следуя примеру таких стран, как Китай, Бразилия и Индия. На данном этапе Израиль не высылает российских дипломатов.

Правительство Израиля заинтересовано в непрерывности контактов с руководством РФ, в том числе потому, что российские военные действуют в соседней Сирии. Командование ЦАХАЛа проводит регулярные консультации с генштабом ВС РФ, в соответствии с соглашением о координации действий.

СМИ не сообщали о том, чтобы США или другие влиятельные страны Запада оказывали давление на Израиль в этом вопросе. Хотя Великобритания выражала недовольство по поводу формулировки официального заявления израильского МИДа по "делу Скрипаля". Не упоминая Россию, МИД Израиля заявил дословно следующее: "Израиль решительно осуждает происшедшее в Великобритании. Мы надеемся, что международное сообщество найдет способы не допустить повторения этого в будущем". Хотя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон обращались к главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу с просьбой осудить отравление Сергея Скрипаля и высказать однозначное осуждение в адрес России. При этом Израилю были переданы результаты расследования покушения на Скрипаля, которые, по мнению Лондона, свидетельствуют о том, что Россия использовала нервно-паралитический газ. В правительстве Великобритании убеждены, что Россия цинично нарушила международное законодательство.

Как сообщалось 26 марта, 15 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания и Украина объявили о высылке российских дипломатов, связав это с расследованием дела об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании. Причем министры иностранных дел Германии и Франции объявили о принятом решении, находясь в Израиле.

В общей сложности, из стран Европы и Северной Америки будут высланы более сотни дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Британский премьер Тереза Мэй поблагодарила страны, решавшие поддержать Лондон и "защитить установившийся миропорядок".

Россия, по всей видимости, планирует "симметричные" меры. Британские дипломаты уже высланы из Москвы.

Данный конфликт может привести к срыву проведение в России чемпионата мира по футболу, который должен состояться летом этого года.





