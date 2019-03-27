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В Израиле

"Ликуд" потребовал расследовать "Дело 50.000.000". Ганц заявил, что Нетаниягу ему наскучил

время публикации: 20:02 | последнее обновление: 20:42 блог версия для печати фото
Ганц заявил, что Нетаниягу ему наскучил
"Ликуд" потребовал расследовать "Дело 50.000.000"
Государственный контролер Йосеф Шапира

Партия "Ликуд" провела специальную пресс-конференцию, в ходе которой потребовала немедленно начать расследование подозрений в коррупции против председателя блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца на основании опубликованного сегодня отчета государственного контролера Йосефа Шапиры.

В отчете Шапира подвергает резкой критике сделку, в рамках которой компания "Пятый элемент" во главе с Ганцем получила без открытого тендера контракт с полицией Израиля на сумму 50 миллионов шекелей. При этом сам Ганц участвовал в заседании полицейской комиссии по освобождению от тендера, чего не должно было быть.

На пресс-конференции министр туризма Ярив Левин назвал это "Делом 50.000.000" (по аналогии с "Делами 1000, 2000 и 4000", в которых фигурантом является лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу), и заявил, что общественность не готова соглашаться с двойными стандартами правосудия.

Замминистра иностранных дел Ципи Хотовели заявила, что ложь Ганца и коррумпированная сделка с генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом – повод для начала уголовного расследования.

В окружении Рони Альшейха указывают на то, что если бы в отншении контракта с компанией Бени Ганца существовали подозрения на нарушение закона, государственный инспектор указал бы на это в своем отчете, как это требует закон "о государственном контролере". В противном случае, речь идет о политических спекуляциях, процитировал источника 13-й канал ИТВ.

В официальной реакции блока "Кахоль Лаван" говорится, что отчет Шапиры касается действий руководства полиции в вопросах закупок и освобождения от тендеров. Бени Ганц в рамках своей должности руководителя частной компании действовал в данном случае безупречно.

Сам Ганц заявил, что Нетаниягу "поставил распространение ненависти на поток", и что лидер "Ликуда" наскучил ему.



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