Убранство, достойное царей: под арабским районом Иерусалима обнаружено древнее еврейское поселение

В ходе подготовительных работ перед строительством новой школы в арабском районе Шарфат, расположенным рядом с Гило на юге Иерусалима, были обнаружены следы еврейского сельскохозяйственного поселения периода Хасмонеев – первого века до н.э.

Археологи обнаружили винодельню, черепки кувшинов, подземный колумбарий, где разводили голубей, мастерскую для изготовления масла, микву, ставшую уже второй, обнаруженной в данном районе.

Голубей использовали не только как источник мяса, яиц и органических удобрений. Скорее всего, их поставляли в Иерусалимский храм как жертвенных животных. Впоследствии поселок пришел в упадок, и дома разобрали, использовав камни для нового строительства.

Самой значительной находкой стал роскошный погребальный склеп, принадлежавший богатой иерусалимской семье. Он был разделен на несколько помещений, соединенных коридором. По словам археологов, внутреннее убранство гробницы, насколько о нем можно судить, более подобает царям.

Искусная обработка обнаруженных на месте камней также свидетельствует о богатстве. Археологи сравнивают его с гробницей семьи Бней Хазир – старейшей в Кидронской долине, а также с захоронениями Санхедрии.