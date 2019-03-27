Галь Хирш: "Защитная стена" в Газе неизбежна. Комментарий

Бригадный генерал запаса Галь Хирш был одним из инициаторов и разработчиков операции "Защитная стена" в 2002 году. Сегодня он возглавляет партию "Маген" и баллотируется в Кнессет 21-го созыва. Редакция NEWSru.co.il попросила его прокомментировать ситуацию в секторе Газы и вокруг нее.

"Ситуация, которая царит сегодня в Газе, не может продолжаться долго. Начиная с 2005 года, цель наших действий в отношении сектора Газы одна – выиграть время. Мы постоянно пытаемся отсрочить неизбежное. Был "Литой свинец", был "Облачный столп", была "Нерушимая скала". Все они совершенно непохожи на операцию "Защитная стена", которую я планировал и осуществлял, или на маневр, совершенный 91-й дивизией под моим командованием во время Второй ливанской войны. После операции "Защитная стена" мы не остались в палестинских городах. Мы не находимся в Дженине, Шхеме. Но мы имеем возможность войти туда и совершать точечные "хирургические" операции. Мы не могли этого делать ранее, и нам пришлось провести антитеррористическую операцию по демонтажу инфраструктуры террора. Мы переходили от дома к дому, от укрытия к укрытию. С террором невозможно бороться с воздуха. Нужно участие пехотных частей, десантников, спецназа. Нужно переходить от точки к точке, преодолевая сопротивление", – заявил Галь Хирш.

По мнению Галя Хирша, Израиль приближается к тому моменту, когда будет вынужден предпринять аналогичную операцию в секторе Газы. "Есть несколько этапов, которые нам надо пройти до того, но, безусловно, в итоге не будет иного выбора кроме большой антитеррористической операции по разоружению боевиков в секторе. Иран превратил Газу в свой передовой, отлично вооруженный плацдарм. ХАМАС превратил весь Израиль в приграничную полосу. Ракета, выпущенная в сторону Мишмерет, прошла недалеко от аэропорта Бен Гурион. Мы не можем себе позволить жить в таких условиях и полагаться на удачу или на Господа Бога", – сказал он.

По мнению Галя Хирша, на данном этапе должны быть предприняты два шага: "Мы должны оказать давление на международное сообщество, требуя наложить жесточайшие санкции на Иран в контексте его поддержки ХАМАСа. Нетаниягу многое удалось сделать на пути борьбы с атомной программой Ирана, но Исламская революция продолжает захватывать форпосты, Газа – один из них, и надо добиваться наложения санкций, которые разорвут связь Ирана с ХАМАСом. Одновременно нужно постоянно совершать ограниченные атаки – с воздуха, с моря, а иногда и с суши, пытаясь нанести ущерб инфраструктуре ХАМАСа-Ирана в Газе. Но, повторяю, это только выигрыш времени и подготовка к крупномасштабной операции".

Говоря о том, кто будет управлять сектором после такой операции, Галь Хирш сказал, что есть несколько возможностей. "Мы уже почти забыли, что было до того, как власть в Газе захватил ХАМАС. Там была власть Палестинской автономии, с которой мы заключили соглашения. Ее возврат к управлению сектором – одна из возможностей, но она далеко не единственная. Еще одна возможность – это создание местных органов управления сектором без участия Ирана. Надо помнить, что это не только наша проблема. Египтяне должны принимать участие в этом процессе. Международное сообщество должно принимать участие".

Галь Хирш заявил, что не исключает вероятности того, что нынешняя эскалация стала результатом иранской провокации с целью вмешательства в предвыборную кампанию: "Но, честно говоря, я не думаю, что для нас должно иметь значение, почему они это делают. Важнее то, что надо делать сегодня".

Хирш отказался впрямую критиковать действия правительства. Однако заявил, что серьезной ошибкой является то, что он назвал "процессом привыкания к беспорядкам на границе, к "огненным шарам", к "касамам".

"Мы не можем ожидать того момента, когда ракета разрушит офисное здание в Тель-Авиве или попадет в аэропорт Бен Гурион", – сказал он.

По словам Галя Хирша, следующая операция в Газе должна привести к новой действительности на юге страны. "Военные действия – это подготовка к политическим шагам, это продолжение политики другими средствами. Целью должна быть стабилизация экономического положения в секторе в обмен на демилитаризацию. Было бы хорошо, если бы все поняли, что мы всерьез намереваемся осуществить операции по ликвидации инфраструктур террора в Газе. Такое понимание могло бы ускорить процесс вмешательства международного сообщества, и это привело бы к стабилизации с одной стороны, к демилитаризации с другой", – резюмировал Хирш.





