"Святой час" и другие советы психолога людям, находящимся в карантине

Рита Габай, клинический психолог, работает в муниципальной психологической службе Иерусалима и частной клинике. Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с ней о том, как можно психологически облегчить жизнь в условиях карантина.

Давайте начнем с того, какие опасности существуют в ситуации пандемии и тотального карантина для нашего душевного состояния.

Одно из самых базовых человеческих стремлений – это удержать контроль над своей жизнью и планировать ее. Я говорю, конечно, про среднестатистического западного человека, а не про буддистов, скажем. Коронавирус же поставил нас всех в ситуацию, когда планирование и контроль невозможны. Мы лишены нашего привычного уклада жизни, мы не знаем, что будет с работой, деньгами, здоровьем.

Когда мы лишены контроля, у нас растет уровень тревоги. Реакция на тревогу индивидуальна и зависит от личной истории. Понятно, что и до эпидемии люди по-разному справлялись со стрессом. Каждый человек в процессе жизни вырабатывает свой механизм саморегуляции: некоторые умеют отвлечься (погулять, почитать книгу, испечь пирог, принять ванну), кому-то помогает поговорить с другом, кто-то выбирает путь интеллектуализации и успокаивается, собирая нужную информацию. К сожалению, механизм саморегуляции не у всех одинаково эффективен. У некоторых людей тревога вызывает агрессию, они выплескивают свое состояние на окружающих. Поэтому меня эта эпидемия, в частности, беспокоит тем, что люди, живущие в семьях с агрессорами, в ходе карантина оказываются в ловушке, в западне. И, поскольку мы находимся в ситуации все большей и большей неизвестности, жертвам агрессоров угрожает все большая и большая опасность.

Это совпадает с тем, что нам сообщают в полиции. В последние недели резко увеличилось число обращений в полицию в связи с домашним насилием. Конечно, этим должны заниматься и наверняка занимаются правоохранительные органы и социальные службы, но можем ли мы как-то помочь близким, если знаем, что они сейчас могут находиться в такой ситуации?

Мы можем, как минимум, регулярно следить за тем, что происходит у них дома, звонить, списываться и так или иначе мониторить их состояние и, в случае необходимости, способствовать тому, чтобы они обращались за помощью.

В какое "неразрушительное" русло можно направить свою потребность к контролю?

Каждый из нас, если может, должен попытаться понять, как именно он "сойдет с ума", какие именно его подстерегают опасности. Мы ведь сами знаем, к чему склонны – кто к депрессии, кто к обсессивности, кто к агрессии. Если ты в состоянии понять, что именно с тобой происходит, если ты в контакте с собой, то это уже хороший знак и есть шанс себе помочь.

Сейчас часто вспоминают модель израильского профессора психологии Мули Лаада, который выделил 7 каналов преодоления стресса: тело, чувство, интеллект, семья, вера, общество и воображение. Подумайте, какой канал вам ближе и как именно можно им воспользоваться.

Также очень важно создать себе так называемый "личный домик": пространство и время, когда ты не занят детьми, супругом, работой, свои законные полчаса, когда можно почитать Facebook или книгу, или посмотреть сериал, попить чай в одиночестве, заняться любым делом, которое делаешь только для себя. Человеку важно понимать, что у него есть для себя пространство и время и что у него есть на это право.

Я бы обратила ваше внимание на интересный момент. С началом карантина нам открылись миллионы ресурсов, которые раньше требовали денег и времени – курсы, музеи, театры, библиотеки. Кто-то решил, что людям скучно и у них появилась масса свободного времени. И поскольку стало доступным то, что раньше доступно не было, люди, которые не используют эти возможности, считают, что ведут себя неправильно, считают себя неэффективными. Но на самом деле эффективно использовать это время могут очень немногие. Я часто натыкаюсь на призывы "убрать детей от экранов, побыть с семьей, заняться творческими проектами, до которых не доходили руки". Но те люди, которые в состоянии такие советы реализовать, в этих советах не нуждаются. Для большинства же из нас как раз в этой ситуации абсолютно естественно и нормально быть непродуктивными и неэффективными.

Дело в том, что у нас не добавилось душевных ресурсов, а наоборот, их стало меньше из-за изменений, неизвестности и связанного с ними стресса. Да, дети дарят нам в жизни счастье, но постоянное пребывание детей дома требует очень много сил. А надо еще работать, готовить, поддерживать режим и вообще соответствовать всем чужим ожиданиям.

И в основном своим, наверное?

Я думаю, что наши ожидания от себя зависят от того, как мы представляем ожидания других людей и от того, чего ждали от нас наши родители.

И давайте не забывать о том, в каком мы все сейчас в стрессе. В стрессе даже те, кто говорит что ничего не боится и не входит в группу риска. Мы все сейчас в группе риска – и если мы не рискуем подхватить коронавирус, то рискуем подхватить депрессию. Не депрессию, так обсессивно-компульсивный синдром. И так далее.

И если вы успели за это время прочесть на одну книжку больше или написать научную статью – вам положена за это отдельная медаль, потому что это как раз не норма, это достижение.

Как справляться со стрессом в карантине родителям и их детям?

Например, может помочь некий режим, хотя бы какое-то расписание. Но такое, которое вам комфортно и которое вы в состоянии выполнять. И существует опасность стать его заложником. Если вы никогда по расписанию не жили, то нельзя ожидать, что вы сумеете мгновенно научиться этому сейчас. Невыполненное расписание может привести к тому, что вы будете чувствовать себя плохим родителем. Задача расписания – снизить тревогу у детей и родителей, для того, чтобы всем было понятно течение дня, что в каком порядке происходит.

Расписание должно быть не таким, которое соберет мне лайки в фейсбуке, а таким, которое не сделает вас его заложником. Лично мне помогают вечерние беседы с детьми, в ходе которых мы обсуждаем, что они сегодня делали и что хотят сделать завтра. Но не в плане критики. Вы должны уметь сказать себе: "Да, сегодня дети много сидели у экранов. Это был не очень удачный день. Но ничего страшного, надеюсь, завтра будет меньше".

Желательно, конечно, разнообразить распорядок дня, но наша задача – дать детям идеи, а не ожидать от них, что они вдруг сами захотят весь день читать книжку, а не сидеть в телефоне. Но при этом помнить, что нужно всегда выбирать, за что нам стоит бороться, а на что можно закрыть глаза. Я призываю родителей не ставить слишком высокую планку ни себе, ни детям.

Существует очень много советов о том, как говорить с детьми о ситуации. Вы бы не могли выделить самое главное?

Детям нельзя врать. Мы должны говорить им правду, но не обязаны говорить всю правду. Нельзя сказать: "Бояться нечего, нас это не коснется". Потому что мы не знаем, коснется ли. Но информация должна быть на том уровне, на котором ребенок ее поймет. Малышу детсадовского возраста мы будем рассказывать, как нужно мыть руки. С подростком можно говорить о том, что происходит в мире. И очень важно помнить, что то, как дети это услышат, зависит от того, как вы это расскажете. И если я сама не в состоянии себя успокоить, нелепо ожидать, что на мои слова ребенок отреагирует спокойно. Дети считывают наши реакции.

Поэтому первое правило – вести себя, как нам предлагают стюардессы в самолете. Сначала надеть кислородную маску на себя, а уже потом на ребенка. Возвращаясь к началу нашего разговора – пополнять свои ресурсы. Думать о том, что именно поможет нам успокоиться, относиться к своему состоянию ответственно. Ставить перед собой маленькие и выполнимые задачи.

У вас есть совет для родителей, которым приходится работать в карантине и дети которых целыми днями предоставлены сейчас сами себе?

Организуйте так называемый "святой час". Чтобы ребенок знал, что в определенное время каждый день вы только с ним. Желательно в одно и то же время, потому что нам всем нужно постоянство, а перемены большинство людей переносят плохо.

И не забывайте о том, что такой же "святой час" вы должны выделять себе.







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