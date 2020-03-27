Новая карта израильской политики. Итоги недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

26 марта 2020 года войдет в историю как один из дней, изменивших израильскую политику почти до неузнаваемости. Решение Бени Ганца, уже бывшего главы блока "Кахоль Лаван" (пора снова привыкать к титулу глава партии "Хосэн ле-Исраэль"), пойти на сотрудничество с Биньямином Нетаниягу не только открыло перспективу хотя бы временного выхода из безумного политического тупика, не только приблизило возможность создания (наконец-то) правительства в Израиле, не только отдалило следующие выборы. Решение Ганца перекраивает всю политическую карту.

Несколько факторов, сошедшихся воедино, привели нас к непостижимой ситуации, в которой человек, который утром был кандидатом на пост премьер-министра, вечером стал спикером парламента и без пяти минут министром в правительстве национального единства с человеком, ради отстранения которого от власти упорно действовал последние полтора года.

Первым фактором стало исчезновение с повестки дня возможности создания правительства меньшинства при поддержке Объединенного арабского списка. Еще до выборов было почти очевидно, что такая коалиция будет скорее всего единственно возможной с точки зрения "Кахоль Лаван". Итоги выборов лишь подтвердили это. "Ликуд" и не подумал указать Нетаниягу на дверь, праворелигиозный блок из 58 депутатов остался монолитным, а "свои" Цви Хаузер и Йоаз Хендель полностью похоронили надежды Ганца. У главы блока "Кахоль Лаван" оставалось две возможности: пойти на создание правительства национального единства с Нетаниягу или с высокой долей вероятности отправить нас на четвертые выборы.

Вторым фактором стал Авигдор Либерман. Его законопроект, согласно которому Кнессет может отстранить от власти главу переходного правительства, которому предъявлены обвинения, не на шутку испугал премьер-министра. Нетаниягу, который предпочел бы четвертые выборы, на которых, как ожидал, сумеет все же собрать 61 мандат, понял, что к этим выборам может просто оказаться за пределами политической системы. Добавьте к этому законопроект "Кахоль Лаван", запрещающий обвиняемому в уголовных преступлениях формировать коалицию, добавьте к этому звон натачиваемых ножей в недрах "Ликуда" и станет ясно, почему премьер-министр решил, что лучше Ганц в руках, чем 61 мандат в небе.

Работу по сближению сторон доделал коронавирус. Можно обвинять политиков во всех смертных грехах, но и Нетаниягу, и Ганц, являющиеся бесспорно патриотами Израиля, понимали, что тащить напуганную страну, задыхающуюся от карантина, экономического кризиса и далекой от завершения эпидемии, на четвертые выборы, это национальное преступление и политическое самоубийство.

Все эти факторы вместе привели к тому, что Бени Ганц предпочел правительство единства с Нетаниягу блоку единства с Лапидом и Яалоном, а Нетаниягу предпочел коалицию с Ганцем продолжению борьбы за мандаты, которых ему не хватало для создания монолитного правительства.

В воздухе повисло немало вопросов, на которые пока нет ответа. Почему Ганц пошел так далеко навстречу Нетаниягу еще до того, как было достигнуто соглашение? Сейчас у него нет обратной дороги – в случае провала переговоров с "Ликудом", он будет напоминать того человека из известной притчи, который и отведал тухлой рыбы, и был бит палками, и покинул город. Почему не была реализована идея о краткосрочном правительстве чрезвычайного положения, которую со скрипом и стонами, но готовы были переварить Лапид и Яалон? Почему провалилось обсуждавшееся предложение о "сети безопасности", которую "Кахоль Лаван" готовы были предложить "Ликуду" на месяцы борьбы с эпидемией? Возможно, речь идет о политической необстрелянности Ганца, возможно о недальновидности Лапида, возможно о политическом профессионализме экстра-класса, которым Бог одарил Нетаниягу. Факт остается фактом. Бени Ганц сделал то, чего, по свидетельству хорошо знакомых с ним людей, старался никогда не делать: принял жесткое решение, понимая, что заплатит за него цену. Решение, которые меняет израильскую политику.

Это решение было принято в тот момент, когда "Кахоль Лаван" фактически завершил захват всех ключевых позиций в Кнессете и сделал "Ликуд" де-факто парламентской оппозицией. Все комиссии находятся в руках уже не существующего блока "Только не Биби". При помощи БАГАЦа "Кахоль Лаван" удалось освободить место спикера Кнессета, которое в соответствии с договором между "Хосэн ле-Исраэль", "Еш Атид" и ТЭЛЕМ должен был занять Меир Коэн, один из наиболее приближенных людей Лапида. И именно в этот момент оказалось, что все слова о монолите "Кахоль Лаван" были только словами. Бешеная, не знающая границ ненависть Яалона к Нетаниягу, стремление Лапида сохранить позицию альтернативы "Ликуду" не оставили Ганцу выбора. Решение НДИ, "Аводы-МЕРЕЦ" и Объединенного арабского списка голосовать против Ганца на пост спикера ясно показал ему, что их поддержка обусловлена одним: готовностью до победного конца бороться с Нетаниягу. Лидеры НДИ, напомним, совсем недавно утверждали, что готовы поддержать правительство национального единства "Кахоль Лаван" – "Ликуд". В окружении Нетаниягу, в свою очередь, готовы были смириться с устранением Юлия Эдельштейна с поста спикера, но передача этой должности Меиру Коэну, который стал бы активно работать на продвижение законов, направленных на политическую ликвидацию Нетаниягу, а не на создание коалиции с ним, было для "Ликуда" красной чертой. Ганц – офицер и джентльмен – не стал сажать в кресло спикера кого-то из своих людей, а взял ответственность на себя. Остальное известно всем.

В Кнессете говорят о том, что коалиция будет сформирована уже на следующей неделе. Ее контуры более или менее известны: полтора года Биньямин Нетаниягу премьер-министр, Ганц – исполняющий обязанности, а потом наоборот. До 2021 года Бени Ганц будет занимать пост министра иностранных дел, а затем эту должность получит Биньямин Нетаниягу. Министром обороны будет Габи Ашкенази, министром финансов Нир Баркат. Особо острая дискуссия развернулась вокруг должности министра юстиции. В политических кругах утверждают, что разногласия по этому вопросу были главным препятствием на пути к созданию правительства. В итоге был найден компромисс: это министерство получит "Кахоль Лаван", однако персона министра должна быть приемлема для "Ликуда". Хили Трупер (один из архитекторов формирующегося правительства) является главным кандидатом на заветный приз.

Бени Ганц, разумеется, не намерен долго оставаться на посту спикера Кнессета. Его избрание на эту должность абсолютно формальное. Как только будет сформировано правительство, Ганц подаст в отставку, а место спикера займет Юлий Эдельштейн. Глава Верховного суда Эстер Хайют обвинила его в подрыве основ израильской демократии. Эта демократия, сделав неожиданный пируэт, возвращает Эдельштейна в кресло спикера на полтора года. Во вторую половину каденции этот пост перейдет к "Кахоль Лаван".

Перспективы будущего правительства более чем туманны. Шауль Мофаз (и не только он) может подробно рассказать о печальном опыте союза с Нетаниягу. Проблема Ганца состоит в том, что он накрепко связал себя с премьер-министром. Развал правительства ничего ему кроме исчезновения с политической карты не сулит. Поэтому можно рискнуть предположить, что полтора года правительство просуществует. Дальнейшее в немалой степени зависит от окружного суда в Иерусалиме, где рано или поздно начнется рассмотрение дела Нетаниягу. Сегодня есть те, кто уже говорят о Бени Ганце, как о возможном преемнике Нетаниягу во главе "Ликуда" или, по крайней мере, как о кандидате на эту должность. Но кто в Израиле возьмется прогнозировать что-либо на полтора года вперед?

Повестка дня правительства "Ликуд" – "Хосэн" будет очень сдержанной. Уже не говоря о том, что в первую очередь, предстоит борьба с эпидемией, правительство национального единства фокусируется, как правило, на управлении рутиной, а не на революционных шагах. "Сделка века" кажется историей из далекого прошлого. Реформ в области судебной системы также ждать не приходится. Израильскому обществу нужно преодолеть эпидемию, вызванный ею кризис и немного отдохнуть.

Оставшимся в оппозиции предстоит работа по организации своих сил. Если Лапид и Яалон продолжат сотрудничество, то далеко неясно, как поступят Йоаз Хендель и Цви Хаузер. Они (как и их товарищ по фракции ТЭЛЕМ Андрей Кожинов) проголосовали за Ганца на пост спикера. В Кнессете говорят о том, что Хаузер и Хендель планируют создание своей небольшой фракции. Пойдут ли они на этот шаг? Свидетельствует ли голосование Кожинова о том, что он не закрывает для себя возможности сотрудничества с ними или Ганцем? Будущее покажет.

Продолжается и обсуждение возможности объединения "Еш Атид" с НДИ. В окружении Лапида такую перспективу оценивают как крайне маловероятную.

Политическая система более всего напоминает дом, треснувший от внезапного землетрясения. "Жильцы" только начинают ориентироваться в новой реальности.

И последнее. Конфликт между Юлием Эдельштейном и БАГАЦем вновь обострил напряженность в отношениях между законодательной и судебной властями, вызванную отсутствием четкого разделения функций. Такой конфликт в первую очередь опасен для общества. Хочется надеяться, что новое правительство успеет заняться и поиском решения этой проблемы.





