Накануне Рамадана завершена массовая голодовка террористов в израильских тюрьмах

Утром в субботу, 27 мая, накануне начала месяца Рамадан, было объявлено о прекращении массовой голодовки заключенных израильских тюрем, отбывающих наказание за терроризм.

Голодовка длилась 40 дней. По разным данным, в ней в той или иной степени принимали участие от тысячи до двух тысяч заключенных.

Израильские СМИ сообщают о прекращении голодовки со ссылкой на Управление тюрем (ШАБАС). В настоящее время ШАБАС не дает комментариев.

Отметим, что голодовка заключенных была завершена на следующий день после объявленного ХАМАСом "Дня гнева" – лидеры террористов призывали нападать на израильских солдат и проводить манифестации в поддержку участников голодовки.

При этом ХАМАС не был инициатором голодовки, эта акция протеста была инициирована Маруаном Баргути и другими лидерами ФАТХ.

О начале массовой голодовки было объявлено 17 апреля 2017 года. ШАБАС сообщал, что изначально участников голодовки было менее тысячи и в течение первых недель число участников акции значительно сократилось. Министерство по делам палестинских заключенных в правительстве Палестинской администрации утверждало, что голодали до двух тысяч осужденных за террор, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Накануне прекращения голодовки ХАМАС заявлял, что к акции присоединятся 1.800 активистов этой организации, находящихся в тюрьмах.

Отметим, что речь не шла о "сухой" голодовке. Участники акции пили воду и питательные жидкости. В общей сложности, около ста участников голодовки на разных этапах получали медицинскую помощь в больницах.

В течение 40 дней продолжались переговоры об условиях прекращения голодовки.

15 мая были озвучены требования голодающих, сформулированные в письме Маруана Баргути – бывшего лидера террористической группировки "Танзим" (ФАТХ), отбывающего пять пожизненных сроков за организацию терактов. Это письмо было адресовано начальнику Управления тюрем генерал-лейтенанту Офре Клингер. Письмо, содержащее 19 пунктов, было написано от руки на иврите. Почти все требования Баргути касались улучшения условий содержания в тюрьмах. Отбывающие наказание за террор требовали: установить в тюрьмах телефоны общего пользования, увеличить количество телевизионных каналов до 20, обеспечить им доступ к среднему и высшему образованию, разрешить свидания с родственниками и женами, установить в тюрьмах кондиционеры и улучшить ассортимент товаров в тюремных киосках, обеспечить ежегодные медицинские проверки, бесплатное протезирование зубов и дать возможность приглашать частных врачей. Кроме того, Баргути потребовал освободить из тюрем всех тяжелобольных.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал требования заключенных "невероятными по своей наглости".

На каких условиях было достигнуто соглашение о прекращении голодовки, неизвестно.