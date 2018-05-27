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В Израиле

В Иерусалиме похоронен Ронен Любарски: боец "Дувдевана", смертельно раненный в Рамалле

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Похороны Ронена Любарски. Иерусалим, 27 мая 2018 года
Ронен Любарски
Похороны Ронена Любарски. Иерусалим, 27 мая 2018 года
ВСЕ ФОТО

В ночь на воскресенье, 27 мая, на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме состоялись похороны старшего сержанта Ронена Любарски из Реховота.

Он получил крайне тяжелые ранения в ходе операции в лагере беженцев Аль-Амари в Рамалле, и утром 26 мая скончался в иерусалимской больнице "Адаса Эйн Керем".

В церемонии похорон приняли участие сотни людей. Правительство представлял заместитель министра обороны Эли Бен-Даан ("Байт Иегуди"). Он сказал: "Благодаря самоотверженности Ронена, его братья и соотечественники могут жить в безопасной стране".

Арик Любарски, брат погибшего военнослужащего, поблагодарил всех за участие и за поддержку. "Наша победа будет состоять в том, что мы продолжим жить полной жизнью, и это важнее, чем отправить зверей, убивших моего брата, под землю. Живите радостно, стройте большие семьи и цените тот факт, что у нас есть страна", – сказал он.

Продолжается расследование обстоятельств инцидента, в ходе которого Ронен Любарски получил ранения. Как сообщалось ранее, во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на Аль-Амари возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа тяжелые предметы. Один из них, предположительно, кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего.

Любарски в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме, и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Как пишет портал Walla, Ронен Любарски стал первым военнослужащим подразделения "Дувдеван", погибшим в ходе столкновения с террористами.

Посмертно ему было присвоено звание старшего сержанта.

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