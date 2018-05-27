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В Израиле

Либерман сообщил о начале строительства морского барьера на границе с Газой

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати фото
Либерман сообщил о начале строительства морского барьера на границе с Газой
Либерман сообщил о начале строительства морского барьера на границе с Газой
Либерман сообщил о начале строительства морского барьера на границе с Газой

В воскресенье, 27 мая, министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил через свою страницу в Twitter о начале строительства в районе пляжа "Зиким" морского барьера, который заблокирует возможность проникновения в Израиль из сектора Газы морским путем.

По словам Либермана, "речь идет об единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю". Министр добавил, что благодаря этому барьеру "ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

В министерстве обороны отметили, что решение об установке барьера было принято после операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года), когда террористическая ячейка сумела проникнуть на территорию Израиля по морю. В ведомстве подчеркнули, что сооружение будет устойчиво к условиям морской среды и будет служить системе безопасности долгие годы.

Планируется, что работы по строительству морского барьера завершатся до конца года. Барьер, напоминающий волнорез, будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя, состоящего из бронированного камня, и забора. Помимо этого, еще один забор будет окружать весь участок.

Напомним, что 8 июля 2014 года группа "морского спецназа" боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) проникла из Газы на израильский пляж Зиким. Бой длился около четырех часов. Четверо боевиков были уничтожены. Один израильский военнослужащий получил тогда тяжелое ранение.



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