Лидеры партий несостоявшейся коалиции обсуждают дату перевыборов

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу проходит совещание лидеров партий, так и не сумевших на текущий момент сформировать коалицию, на котором обсуждается дата повторных выборов в Кнессет.

Как сообщает корреспондент NEWSru.co.il, на текущий момент основными вариантами являются 3 и 24 сентября. Также в качестве возможной даты называется 27 августа.

Сайт "Кикар Шабат" сообщает, что представители религиозных партий выступают против назначения выборов на 3 сентября, поскольку в таком случае они выпадают на мероприятия месяца Элуль, принятые в ультраортодоксальной среде. Согласно сайту, партии "Яадут а-Тора" и ШАС настаивают на том, чтобы выборы прошли или 27 августа, или же после праздников месяца Тишрей, то есть после 20 октября, когда заканчивается праздник Суккот.

Следует отметить, что, согласно закону, перевыборы должны состояться в течение 90 дней после роспуска Кнессета, поэтому их перенос на конец октября будет проблематичным.

Напомним, что у Нетаниягу есть еще два дня, чтобы сформировать коалицию. На текущий момент камнем преткновения остается позиция лидера партии НДИ Авигдора Либермана по поводу закона о призыве ультраортодоксов. Без мандатов НДИ в коалиции остаются только 60 депутатов, и в таком случае от участия в ней отказывается и партия "Кулану".

Оппозиционные фракции намерены голосовать против законопроекта о роспуске Кнессета, если "Ликуд" вынесет его на рассмотрение. В 13:00 состоится заседание глав оппозиционных партий. Однако уже сейчас источники в "Кахоль Лаван" заявляют, что партия склоняется к тому, чтобы голосовать против. Оппозиция намерена добиваться передачи полномочий формирования коалиции Бени Ганцу. Для этого партия "Кахоль Лаван" не должна допустить утверждения закона о роспуске Кнессета. "Не знаю, удастся ли Ганцу сформировать коалицию, но мы хотим исчерпать шанс, который нам может предоставиться", – сказал редакции NEWSru.co.il источник в "Кахоль Лаван".





