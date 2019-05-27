Законопроект о роспуске Кнессета оказался под угрозой

Специальная комиссия по подготовке законопроекта о роспуске Кнессета не пришла к согласию по поводу даты досрочных выборов в Кнессет 22-го созыва.

На фоне разногласий, возникших в ходе заседаний и отсутствия согласованной даты досрочных выборов, глава комиссии Мики Зоар прервал заседание, которое возобновится в 23:15.

Одновременно депутат Зоар сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что в настоящий момент не может гарантировать успешное продвижение закона. По некоторым сведениям, депутаты от "Ихуд Мифлагот а-Ямин" возражают против утверждения законопроекта до решения вопроса о бюджете предвыборной кампании в Кнессет 22-го созыва.

Если до полуночи среды, 29 мая, закон не будет утвержден, а коалиция не будет сформирована, Нетаниягу должен будет сообщить президенту, что ему не удалось сформировать правительство.

Ранее Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете со специальном заявлением, сказав, что он приложит усилия для того, чтобы за оставшиеся 48 часов сформировать правое правительство, за которое проголосовали избиратели, чтобы избежать "ненужных и дорогих повторных выборов".

С утра в канцелярии Биньямина Нетаниягу прошло совещание лидеров партий, так и не сумевших на текущий момент сформировать коалицию, на котором обсуждалась дата повторных выборов в Кнессет.

По данным NEWSru.co.il, на текущий момент основными вариантами являются 3 и 24 сентября. Также в качестве возможной даты называется 27 августа.

Сайт "Кикар Шабат" пишет, что представители религиозных партий выступают против назначения выборов на 3 сентября, поскольку в таком случае они выпадают на мероприятия месяца Элуль, принятые в ультраортодоксальной среде. Согласно сайту, партии "Яадут а-Тора" и ШАС настаивают на том, чтобы выборы прошли или 27 августа, или же после праздников месяца Тишрей, то есть после 20 октября, когда заканчивается праздник Суккот.

Следует отметить, что, согласно закону, перевыборы должны состояться в течение 90 дней после роспуска Кнессета, поэтому их перенос на конец октября будет проблематичным.





