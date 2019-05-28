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В Израиле

Названа дата проведения внеочередных выборов в Кнессет

время публикации: 27 мая 2019 г., 23:50 | последнее обновление: 00:00 блог версия для печати фото

На заседании специальной комиссии по подготовке законопроекта о роспуске Кнессета была согласована дата проведения досрочных парламентских выборов.

Прийти к соглашению по поводу даты членам комиссии удалось только со второй попытки. Во время первого заседания председателю комиссии Мики Зоару пришлось прервать обсуждение и сообщить премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он не может гарантировать успешное продвижение законопроекта.

В случае, если главе правительства Биньямину Нетаниягу не удастся за оставшиеся 48 часов сформировать коалицию и если закон о роспуске парламента будет принят, то выборы в Кнессет 22-го созыва состоятся во вторник, 17 сентября 2019 года.

Закон должен быть утвержден до полуночи среды, 29 мая. Если этого не произойдет, и не будет коалиции, Нетаниягу должен будет сообщить президенту, что ему не удалось сформировать правительство, эта миссия тогда может быть возложена на другого депутата.

Ранее Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете со специальном заявлением, сказав, что он приложит усилия для того, чтобы за оставшиеся 48 часов сформировать правое правительство, за которое проголосовали избиратели, чтобы избежать выборов. Он назвал повторные выборы излишними, дорогими и призвал Авигдора Либермана пойти на уступки, которые бы позволили сформировать правительственную коалицию. "Мы являемся свидетелями малосущественного, семантического спора. Из-за семантики не отправляют страну на выборы", - сказал Нетаниягу о разногласиях с Либерманом.



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