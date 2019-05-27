Опрос Panels Politics: НДИ усиливается, "Новые правые" возвращаются в Кнессет

В понедельник, 27 мая, газета "Маарив а-Шавуа" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом Panels Politics.

По данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 35 мандатов и стал крупнейшей фракцией парламента. "Кахоль Лаван" набрал бы 34 (на один мандат меньше, чем на недавних выборах). Партии ШАС и "Яадут а-Тора" набирают по 8 мандатов, сохраняя свое представительство. ХАДАШ-ТААЛ усиливается на один мандат, набирая 7, а "Авода" остается с шестью мандатами.

НДИ усиливается на один мандат, набирая 6. "Ихуд Мифлагот а-Ямин" также набирает шесть мандатов. МЕРЕЦ также увеличивает свое представительство, набирая 5 мандатов. По результатам этого опроса, партия "А-Ямин а-Хадаш" во главе с Айелет Шакед и Нафтали Беннетом набирает 5 мандатов. Партии "Кулану" и РААМ-БАЛАД не проходят электоральный барьер.

26 мая в ходе заседания министров от "Ликуда", глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал, что в случае повторных выборов, он намерен сформировать совместный список с партией "Кулану". В политических кругах полагают, что на правом фланге возникнут дополнительные союзы с целью избежать потери голосов, как это было на выборах в Кнессет 21-го созыва.

Некоторые СМИ сообщали о возможности совместного участия в выборах Авигдора Либермана и Айелет Шакед. В НДИ заявляют, что никаких конкретных переговоров на эту тему не ведется, а приближенные Айелет Шакед назвали это сообщение "чушью".

Опрос NEWSru.co.il

Напомним, что опрос, проведенный неделю назад редакцией NEWSru.co.il, показал: 44% наших читателей готовы проголосовать за партию "Наш дом Израиль" (напомним, что на выборах в Кнессет 21-го созыва, прошедших 9 апреля, партия НДИ получила 31% голосов наших читателей). За "Ликуд" были готовы голосовать 19% участников опроса, за "Кахоль Лаван" – тоже 19% (на реальных выборах они получили 27% и 21% голосов наших читателей, соответственно). Прочие партии и блоки получают существенно меньше голосов нашей аудитории: "Зеут" – 3% (6% по итогам выборов), "Кулану" – 3% (6%), "А-Ямин а-Хадаш" – 2% (3%), "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 2% (2%), МЕРЕЦ – 2% (2%). Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

В случае повторных выборов 33% тех, кто голосовал за "Ликуд", заявили, что не проголосуют еще раз за эту партию. Значительны потери "лояльного электората" и блока "Кахоль Лаван": 29% участников опроса, голосовавших за этот блок на выборах, сказали, что не проголосуют за него повторно. Потери НДИ заметно меньше: 12% голосовавших за эту партию говорят, что не проголосуют за нее на повторных выборах. Но, судя по ответам на вопрос "За какую партию или блок вы бы проголосовали в случае повторных выборов?", НДИ получает дополнительную поддержку русскоязычных избирателей, если коалиция не будет создана и потребуются новые выборы. При этом наибольшие электоральные потери на "русской улице" несет "Ликуд".

Читателям был задан вопрос: "Кто виноват в сложившейся кризисной ситуации?" 58% считают, что виноваты лидеры ультрарелигиозных партий. 45% винят Нетаниягу, 23% – Либермана, 21% – лидеров "Ихуд Мифлагот а-Ямин", 12% – лидеров блока "Кахоль Лаван", 6% – Кахлона.

44% наших читателей позитивно относятся к перспективе повторных выборов, 42% – негативно. 7% заявили, что им это безразлично.

Другой вопрос был сформулирован так: "Что, на ваш взгляд, предпочтительней: повторные выборы или формирование правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван"?" При такой формулировке 53% выступили в поддержку правительство национального единства, 39% – в поддержку повторных выборов.





