"Коалиция усилилась в результате кризиса". Комментарий депутата Давида Битана

Глава правительственной коалиции Давид Битан, принимавший участие во встрече премьер-министра Биньямина Нетаниягу с главами ультраортодоксальных фракций, прокомментировал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il преодоление коалиционного кризиса.

"Речь идет не о тайм-ауте, а о завершении кризиса, во всяком случае, на ближайшее время, – заявил депутат Битан. – В политической жизни все меняется очень быстро, и возможно, появятся новые проблемы, но пока что кризис преодолен, и коалиция вышла из него усиленной".

Давид Битан пояснил: "Проблемы в отношениях с ультраортодоксальными фракциями накапливались длительное время, и сейчас у нас была возможность все их обсудить, тщательно проработать и все решить".

По словам главы правительственной коалиции, по большинству вопросов будет сохранен статус-кво. Так небольшие магазины в Тель-Авиве продолжат работать, однако в других населенных пунктах Израиля новые торговые точки открываться по шаббатам не будут.

"В Ришон ле-Ционе есть восемь небольших магазинов, работающих по шаббатам, и дополнительные открываться не будут", – добавил Давид Битан. Он пояснил также, что на железных дорогах работы по шаббатам будут проводиться лишь в случае крайней необходимости, а министр труда, ответственный за выдачу разрешений на работы на железной дороге, сможет руководствоваться помимо прочего и интересами уважения к еврейской традиции.

Давид Битан отметил, что все договоренности действительны в течение некого ограниченного срока. "Рано или поздно придет время пересматривать договоренности, но пока что мы согласовали все спорные вопросы", – сказал он.

Несмотря на достигнутые договоренности, депутат Кнессета Яаков Лицман не вернется на пост министра здравоохранения. "Ему крайне мешал тот факт, что он в качестве министра должен брать на себя ответственность за все решения правительства, в том числе за решения о работе на железной дороге, даже если масштаб этих работ заметно сокращен, – сказал Битан. – Этот груз давил на него, и поэтому даже после того, как мы нашли разрешение спорных вопросов, он предпочел не возвращаться в правительство".

Давид Битан добавил, что портфель министра здравоохранения останется на ближайшее время у главы правительства Биньямина Нетаниягу, а Кнессет примет поправку к Основному закону о правительстве, позволяющую назначать заместителя министра в статусе министра. Именно такой пост занимал в министерстве здравоохранения Яаокв Лицман до августа 2015 года, когда БАГАЦ удовлетворил иск партии "Еш Атид" и постановил, что подобная ситуация является неконституционной.

По мнению Давида Битана, договоренность между "Ликудом" и "Яадут а-Тора" не противоречит решению БАГАЦа. "Суд вынес свой вердикт, исходя из того, что не было законодательных актов, регулирующих статус заместителя министра с полномочиями министра. После того, как мы проведем эту поправку к Основному закону, у БАГАЦа не будет оснований для вмешательства".

Глава правительственной коалиции согласился с тем, что вероятнее всего кто-то попытается опротестовать в БАГАЦе принятие этой поправки. "Не думаю, что есть реальные основания для объявления ее неконституционной", – сказал он.

Сам Яаков Лицман заявил, что не будет обсуждать возможность принятия поста заместителя министра до тех пор, пока не будут приняты все законы, регулирующие статус шаббата в Израиле.

В ходе политического кризиса, некоторые активисты в "Ликуде" обвиняли министра труда Хаима Каца и министра транспорта Исраэля Каца в сознательном разжигании кризиса с целью столкнуть премьер-министра с ультраортодоксальными фракциями. Глава коалиции категорически отверг эти обвинения в адрес двух министров: "Здесь не было чьего-либо злого умысла. Конечно, было бы лучше, если бы все спорные вопросы решались быстрее, и не было необходимости доводить ситуацию до состояния кризиса, но не стоит утверждать, будто кто-либо хочет расшатать коалицию".

Наш собеседник также подтвердил, что внес инициативу перенести голосование по закону о национальном характере государства на следующую сессию парламента: "Есть слишком много разногласий между фракциями, и я предложил в ближайшую сессию сфокусироваться на принятии бюджета и отложить утверждение законопроекта на будущую сессию. Я говорил об этом с премьер-министром, он не дал окончательного ответа, лишь сказал, что должен обдумать это предложение".

Поздно вечером 26 ноября глава "Еш Атид" Яир Лапид подверг соглашения "Ликуда" и ультраортодоксальных партий резкой критике. "Опять сделки, опять комбинации. БАГАЦ уже постановил, что не может быть заместитель министра с полномочиями министра. Но находясь в панике, и страшась гнева ультраортодоксальных партий, Нетаниягу вновь подминает закон", – написал Лапид в своем микроблоге Twitter.

В "Ликуде" тут же отреагировали: "Лапиду не надоели голословные заявления? Когда глава правительства Биньямин Нетаниягу в прошлом занимал также должность министра здравоохранения, медсервис в Израиле занимал лучшие позиции в рейтинге в мире и среди стран OECD. Это было верно тогда, это верно сегодня, когда министерская должность вновь перешла к нему".

"На данный момент должность министра здравоохранения находится в распоряжении главы правительства с намерением вернуть министерскую должность депутату Лицману, который отлично исполнял свою обязанность. В любом случае не вернутся дни, когда министерство здравоохранении находилось в руках Яира Лапида с провальным управлением депутата Яэль Герман", – заявили в пресс-службе правящей партии.

Материал подготовил Габи Вольфсон, политический обозреватель NEWSru.co.il





