18+
27 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:24
Ширвиндт развлекается с любовницей
Жертвы Билла
C возрастом время идет быстрее
25 лучших изобретений 2017 года
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:24 Кнессет принял в первом чтении законопроект "о рекомендациях полиции"
22:10 Система ПРО "Железный купол" морского базирования передана ЦАХАЛу
21:49 Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране
21:10 СМИ: глава внешней разведки РФ прилетал в Израиль для переговоров с Либерманом и главой "Мосада"
20:18 Нетаниягу и Кахлон обратились к президенту с просьбой об амнистии Эльора Азарии
20:06 Военнослужащий сообщил, что у него было похищено оружие
19:59 Шилат Тартаковская, о розыске которой сообщалось ранее, найдена
18:45 Внимание, розыск: пропала 15-летняя Шилат Тартаковская из Ашкелона
17:33 На 60-м шоссе столкнулись израильский и палестинский автомобили, один человек погиб
17:25 Профсоюз врачей объявил предупредительную забастовку в больницах
В Израиле

Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране

время публикации: 21:49 | последнее обновление: 22:26 блог версия для печати фото
Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране
Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране
Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что редактор Vanity Fair Говард Блам в своей новой книге рассказывает, как Москва, передав Тегерану секретную информацию, сорвала операцию "Мосада".

В книге In The Enemy House, которая, как ожидается, поступит в продажу 20 февраля, рассказывается: источники в разведках России и Ирана уверены, что Эдвард Сноуден, бывший сотрудник спецслужб США, передал России все похищенные им секретные документы, а не только те, которые отдал журналистам для публикации.

Среди похищенных хакером документов были бумаги, касающиеся операции, проводимой израильскими спецслужбами на территории Ирана.

Говард Блам утверждает, что Москва передала секретные данные Тегерану, который, в свою очередь, внес изменения в свою стратегию. Это привело к тому, что Израиль столкнулся с большими сложностями при проведении операции в Тегеране и был вынужден ее прекратить.

Это не первое сенсационное заявление Говарда Блама. На прошлой неделе он опубликовал в одном из американских журналов статью, в которой утверждал, что Дональд Трамп поведал Москве о секретных операциях, проводимых спецназом Генштаба ЦАХАЛа на территории Сирии против ИГ. В ходе этой ЦАХАЛ прослушивал боевиков одной из террористический ячеек, действовавших в глубине сирийской территории. Благодаря этому стало известно, что террористы готовятся взорвать самолет гражданской авиакомпании с помощью взрывчатки, спрятанной в портативном компьютере. Вскоре после этого большинство авиакомпаний запретили проносить на борт ноутбуки.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 9 марта 2017 г.
"Биньямин Нетаниягу прилетит с Ираном". Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 февраля 2017 г.
Скандал вокруг Сноудена. МИД РФ: слухи о "подарке" - попытка дискредитировать Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 11 февраля 2017 г.
NBC: Россия взвешивает возможность "подарить" Сноудена Трампу
// NEWSru.co.il // В мире // 28 октября 2016 г.
Экс-подрядчик АНБ с "расстройством психики" похитил списки американских шпионов за рубежом
// NEWSru.co.il // В мире // 19 октября 2016 г.
Американский генерал признался в сливе информации о вирусе Stuxnet







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 27 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017