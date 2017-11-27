Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что редактор Vanity Fair Говард Блам в своей новой книге рассказывает, как Москва, передав Тегерану секретную информацию, сорвала операцию "Мосада".

В книге In The Enemy House, которая, как ожидается, поступит в продажу 20 февраля, рассказывается: источники в разведках России и Ирана уверены, что Эдвард Сноуден, бывший сотрудник спецслужб США, передал России все похищенные им секретные документы, а не только те, которые отдал журналистам для публикации.

Среди похищенных хакером документов были бумаги, касающиеся операции, проводимой израильскими спецслужбами на территории Ирана.

Говард Блам утверждает, что Москва передала секретные данные Тегерану, который, в свою очередь, внес изменения в свою стратегию. Это привело к тому, что Израиль столкнулся с большими сложностями при проведении операции в Тегеране и был вынужден ее прекратить.

Это не первое сенсационное заявление Говарда Блама. На прошлой неделе он опубликовал в одном из американских журналов статью, в которой утверждал, что Дональд Трамп поведал Москве о секретных операциях, проводимых спецназом Генштаба ЦАХАЛа на территории Сирии против ИГ. В ходе этой ЦАХАЛ прослушивал боевиков одной из террористический ячеек, действовавших в глубине сирийской территории. Благодаря этому стало известно, что террористы готовятся взорвать самолет гражданской авиакомпании с помощью взрывчатки, спрятанной в портативном компьютере. Вскоре после этого большинство авиакомпаний запретили проносить на борт ноутбуки.





