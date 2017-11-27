Профсоюз врачей объявил предупредительную забастовку в больницах

Профсоюз врачей объявил о проведении предупредительной забастовки в государственных больницах по всей стране. Радиостанция "Кан Бет" передала, что 24-часовая забастовка начнется в 07:00 в среду, 29 ноября.

В течение суток медицинские учреждения будут работать по субботнему расписанию. Не будут проводиться плановые операции.

Врачи будут проводить лишь экстренные процедуры, промедление с которыми влечет непосредственную угрозу для жизни пациентов.

По информации 10-го канала ИТВ, в забастовке не будут участвовать амбулаторные отделения (мирпаот хуц), отделения онкологии и гастроэнтерологии.

Забастовка проводится в знак протеста против решения минздрава запретить педиатрам, семейным врачам и гинекологам переходить из одной больничной кассы в другую до начала 2018 года, а также запрет на "переманивание врачей" больничными кассами. В начале ноября в связи с новой инициативой минздрава профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта.