18+
27 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:24
Ширвиндт развлекается с любовницей
Жертвы Билла
C возрастом время идет быстрее
25 лучших изобретений 2017 года
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:24 Кнессет принял в первом чтении законопроект "о рекомендациях полиции"
22:10 Система ПРО "Железный купол" морского базирования передана ЦАХАЛу
21:49 Американский журналист утверждает, что Москва сорвала операцию "Мосада" в Иране
21:10 СМИ: глава внешней разведки РФ прилетал в Израиль для переговоров с Либерманом и главой "Мосада"
20:18 Нетаниягу и Кахлон обратились к президенту с просьбой об амнистии Эльора Азарии
20:06 Военнослужащий сообщил, что у него было похищено оружие
19:59 Шилат Тартаковская, о розыске которой сообщалось ранее, найдена
18:45 Внимание, розыск: пропала 15-летняя Шилат Тартаковская из Ашкелона
17:33 На 60-м шоссе столкнулись израильский и палестинский автомобили, один человек погиб
17:25 Профсоюз врачей объявил предупредительную забастовку в больницах
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Профсоюз врачей объявил предупредительную забастовку в больницах

время публикации: 17:25 | последнее обновление: 17:53 блог версия для печати фото
Профсоюз врачей объявил забастовку в государственных больницах и поликлиниках
Профсоюз врачей объявил предупредительную забастовку в больницах
Профсоюз врачей объявил предупредительную забастовку в больницах

Профсоюз врачей объявил о проведении предупредительной забастовки в государственных больницах по всей стране. Радиостанция "Кан Бет" передала, что 24-часовая забастовка начнется в 07:00 в среду, 29 ноября.

В течение суток медицинские учреждения будут работать по субботнему расписанию. Не будут проводиться плановые операции.

Врачи будут проводить лишь экстренные процедуры, промедление с которыми влечет непосредственную угрозу для жизни пациентов.

По информации 10-го канала ИТВ, в забастовке не будут участвовать амбулаторные отделения (мирпаот хуц), отделения онкологии и гастроэнтерологии.

Забастовка проводится в знак протеста против решения минздрава запретить педиатрам, семейным врачам и гинекологам переходить из одной больничной кассы в другую до начала 2018 года, а также запрет на "переманивание врачей" больничными кассами. В начале ноября в связи с новой инициативой минздрава профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 9 ноября 2017 г.
Профсоюз врачей угрожает ответить забастовкой на попытку их "закрепощения"
// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 октября 2017 г.
СМИ: законодатели намерены ограничить переход клиентов из одной больничной кассы в другую







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 27 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017