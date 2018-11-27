Убийство девочки в южном Тель-Авиве. Подробности

Стали известны некоторые подробности убийства 13-летней девочки Сильваны Цагаи в южном Тель-Авиве, в одном из домов на улице Хуна (район А-Тиква). Полиция продолжает розыск сожителя матери погибшей девочки, подозреваемого в убийстве.

Имя разыскиваемого: Таспебран Таспесион. Он является гражданином Эритреи. Ему 30 лет. Номер удостоверения личности: 4628/106624.

Подробности расследования запрещены к публикации.

По сообщениям СМИ известно, что Сильвана в понедельник, 26 ноября, была в школе и вернулась домой около 13:00. По версии полиции, днем домой пришел сожитель матери, который напал на девочку и забил ее до смерти (в ходе экспертизы найдены следы от ударов в живот и в лицо). Мать пыталась дозвониться дочери, та не отвечала, женщина поспешила домой, где обнаружила тело девочки без признаков жизни. Сигнал в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступил в 21:21. Но парамедикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Трагедия произошла в семье просителей убежища, прибывших в Израиль из Эритреи.

Девочка, которая была убита 26 ноября, училась в школе "Бялик-Рогозин", где вместе с евреями и арабами учатся и дети выходцев из стран Африки, прибывших в Израиль в поисках убежища. В настоящее время с учащимися этой школы работают психологи.

Источники в полиции отмечают, что подозреваемый ранее отбывал наказание на серьезное нарушение правил дорожного движения. Со слов соседей погибшей известно также, что подозреваемый в субботу, 24 ноября, приходил в квартиру своей сожительницы и устроил скандал, пытаясь отобрать документы о разрешении на иммиграцию этой семьи в Канаду. Знакомые говорят, что сожитель женщины хотел воспрепятствовать ее отъезду из Израиля.

Отец подозреваемого называет своего сына сумасшедшим. По его словам, три месяца назад он расстался с матерью Сильваны. Он также сообщил, что Таспебран Таспесион работал в одном из кафе в Рамат-Гане.

За последние дни в Израиле были убиты две девочки. Утром 26 ноября обнаружили тело 16-летней Аюб Яары, пропавшей без вести в прошлую пятницу. По подозрению в ее убийстве задержаны два человека.





