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В Израиле

Никки Хейли подготовила "прощальный подарок" Израилю

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати фото
Никки Хейли подготовила "прощальный подарок" Израилю
Никки Хейли работает над проектом резолюции, осуждающей ХАМАС
Никки Хейли подготовила "прощальный подарок" Израилю

Никки Хейли, покидающая в конце года пост постпреда США в ООН, работает над проектом резолюции, осуждающей ХАМАС. Ожидается, что резолюция будет представлена на голосование на Генассамблеи ООН в самое ближайшее время. Израильские СМИ называют эту резолюцию "прощальным подарком" Иерусалиму.

Сайт WIN, в редакции которого попал проект резолюции, пишет, что документ осуждает террористическую деятельность ХАМАСа, за которым числится длинный список нарушений, включая ракетные обстрелы, "огненный террор", использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательства к насилию.

"Генеральная Ассамблея ООН вновь заявляет о своей поддержке международных усилий, направленных на достижение подлинного мира в соответствии со стандартами международного права, и осуждает ХАМАС за ракетные обстрелы Израиля, а также использование гражданского населения в своих целях", - цитирует WIN документ.

В черновике содержится требование к ХАМАСу немедленно прекратить любые насильственные действия, включая запуск "огненных" шаров.

Издание пишет, что в работе над документом принимают участие израильские дипломаты, в том числе, постпред Израиля в ООН Дани Данон. Команда авторов в настоящее время пытается убедить другие страны поддержать резолюцию.

По данным этого издания, документ будет представлен на голосование в ближайшие выходные или в начале следующей недели.

Напомним, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, подавшая в отставку 9 октября, неоднократно выступала с трибуны ООН, отстаивая интересы еврейского государства. Ее называют одним из самых произраильских представителей США в ООН.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 ноября 2018 г.
FOX News: должность постпреда США в ООН предложена пресс-секретарю Госдепартамента
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 октября 2018 г.
HRW опубликовал доклад о пытках в ПА и Газе, не упоминая Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2018 г.
США проголосовали против резолюции, осуждающей оккупацию Голанских высот
// NEWSru.co.il // В мире // 26 октября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 17 октября 2018 г.
Посол Израиля в ООН потребовал от Совета безопасности осудить ХАМАС





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