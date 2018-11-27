Никки Хейли подготовила "прощальный подарок" Израилю

Никки Хейли, покидающая в конце года пост постпреда США в ООН, работает над проектом резолюции, осуждающей ХАМАС. Ожидается, что резолюция будет представлена на голосование на Генассамблеи ООН в самое ближайшее время. Израильские СМИ называют эту резолюцию "прощальным подарком" Иерусалиму.

Сайт WIN, в редакции которого попал проект резолюции, пишет, что документ осуждает террористическую деятельность ХАМАСа, за которым числится длинный список нарушений, включая ракетные обстрелы, "огненный террор", использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательства к насилию.

"Генеральная Ассамблея ООН вновь заявляет о своей поддержке международных усилий, направленных на достижение подлинного мира в соответствии со стандартами международного права, и осуждает ХАМАС за ракетные обстрелы Израиля, а также использование гражданского населения в своих целях", - цитирует WIN документ.

В черновике содержится требование к ХАМАСу немедленно прекратить любые насильственные действия, включая запуск "огненных" шаров.

Издание пишет, что в работе над документом принимают участие израильские дипломаты, в том числе, постпред Израиля в ООН Дани Данон. Команда авторов в настоящее время пытается убедить другие страны поддержать резолюцию.

По данным этого издания, документ будет представлен на голосование в ближайшие выходные или в начале следующей недели.

Напомним, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, подавшая в отставку 9 октября, неоднократно выступала с трибуны ООН, отстаивая интересы еврейского государства. Ее называют одним из самых произраильских представителей США в ООН.