СМИ: в "Кахоль Лаван" отклонили компромиссное предложение Нетаниягу по формированию коалиции

Лидеры блока "Кахоль Лаван" отклонили предложение, полученное ими из окружения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, по созданию правительства национального единства.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", предложение заключалось в том, что Биньямин Нетаниягу будет первым в ротации на посту премьер-министра, однако лишь на несколько месяцев, после чего он уйдет во временную или полную отставку.

В "Кахоль Лаван" отклонили это предложение, сославшись на отсутствие доверия к Нетаниягу, а также на обещания, данные избирателям, не входить в правительство во главе с премьер-министром, если тому будут предъявлены обвинения.

Источник в "Кахоль Лаван" заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что шансы на присоединение к правительству во главе с Нетаниягу равны нулю. "Этого не будет ни при каких условиях, об этом не может идти речь", - заявил наш собеседник.

Вместе с тем в "Кахоль Лаван" признают, что публикации о наличии 57 подписей у Бени Ганца не соответствуют действительности. "Мы имеем 44 подписи депутатов от "Кахоль Лаван", "Авода-Гешер" и "Демократического лагеря" и ведем переговоры с представителями всех партий, пытаясь расширить список поддержавших нас", - заявил в интервью "Галей ЦАХАЛ" депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Хили Трупер. По его словам, не исключается обращение к некоторым депутатам от Объединенного арабского списка, однако в "Кахоль Лаван" заявляют, что речь идет исключительно об их рекомендациях, а не об участии в правительстве.

Позиция партии "Наш дом Израиль" остается неизвестной. К настоящему моменту реальны обе возможности: и подписание рекомендации обоим кандидатам и отказ в рекомендации обоим кандидатам. В политических кругах не исключают, что подписание обоим кандидатам станет катализатором к поиску компромисса между Нетаниягу и Ганцем.