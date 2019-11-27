Удержание Израилем тел террористов. Комментарии

Намерение министра обороны Нафтали Беннета вынести на рассмотрение военно-политического кабинета предложение приостановить практику возвращения тел террористов, вызвало противоречивые реакции.

Так глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что речь идет о шаге в правильном направлении. "Решения об изменении политики должны приниматься за закрытыми дверьми военно-политического кабинета. Террористы удерживают наших граждан в качестве заложников, а также тела павших. Тела террористов будет уважительно похоронены и возвращены, когда это станет релевантно".

В свою очередь, организация "Адалла" подвергла решение Беннета резкой критике. "Мы с отвращением отвергаем заявление министра, а также продолжение жестокой и бесчеловечной политики Израиля в этом вопросе. Удержание тел, будь то в качестве разменной карты на переговорах, будь то с целью наказания или сдерживания, противоречит самым базисным человеческим нормам", - заявляют активисты "Адаллы".

Родители Адара Голдина, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала", приветствовали решение Беннета. "Мы выражаем свою поддержку министру. Недопустима ситуация, при которой наши солдаты находятся в руках ХАМАСа, а мы продолжаем освобождать террористов – живых или мертвых. Освобождение террористов – это приз, который нельзя вручать ХАМАСу, удерживающему солдат и граждан Израиля", - заявили Леа и Симха Голдин.

Министр обороны Нафтали Беннет принял решение прекратить выдачу тел террористов их семьям для похорон. По мнению Беннета, исключение может делаться только в отдельных случаях - например, когда речь идет о несовершеннолетних.

Решение министра обороны должно быть утверждено военно-политическим кабинетом и главой правительства. Речь идет о телах любых террористов, как из сектора Газы, так и из Иудеи и Самарии, и вне зависимости от характера совершенного теракта. Ранее Израиль удерживал только тела боевиков ХАМАСа.

Правительственный источник, в свою очередь, заявил, что решение было принято премьер-миенистром Биньямином Нетаниягу. "Речь идет об изменении политической линии, решение о котором было принято, в том числе по просьбе семьи Голдин, выдвинутой в ходе встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на прошлой неделе. Премьер-министр выразил готовность согласиться на эти изменения и отдал распоряжение главам оборонных структур проверить этот вопрос", - заявляют источники.





