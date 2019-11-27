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NEWSru.co.il :: В Израиле27 ноября 2019 г., 17:12

Командующий ВВС ЦАХАЛа: "Пилоты "Ясура" спасли жизни военнослужащих"

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Возле кибуца Шоваль найден &quot;черный ящик&quot; сгоревшего вертолета ЦАХАЛа Возле кибуца Шоваль найден &quot;черный ящик&quot; сгоревшего вертолета ЦАХАЛа

Радиостанция "Кан Бет" передала, что недалеко от кибуца Шоваль был найден "черный ящик" вертолета "Ясур", совершившего днем ранее аварийную посадку в Негеве из-за возгорания двигателя. Вертолет выгорел дотла.

В момент возгорания на борту вместе с экипажем находилась группа бойцов специального подразделения "Шальдаг".

В среду, 27 ноября, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин заявил, что экипаж вертолета действовал правильно, а решения, принятые пилотами после обнаружения возгорания в двигателе, спасли жизни военнослужащих.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что полеты вертолетов "Ясур" приостановлены до окончания расследования причин аварии. Внутреннюю комиссию возглавит офицер ЦАХАЛа в звании полковника.



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Вертолет ЦАХАЛа совершил аварийную посадку в Негеве и загорелся. ВИДЕО


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