Командующий ВВС ЦАХАЛа: "Пилоты "Ясура" спасли жизни военнослужащих"

Радиостанция "Кан Бет" передала, что недалеко от кибуца Шоваль был найден "черный ящик" вертолета "Ясур", совершившего днем ранее аварийную посадку в Негеве из-за возгорания двигателя. Вертолет выгорел дотла.

В момент возгорания на борту вместе с экипажем находилась группа бойцов специального подразделения "Шальдаг".

В среду, 27 ноября, командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин заявил, что экипаж вертолета действовал правильно, а решения, принятые пилотами после обнаружения возгорания в двигателе, спасли жизни военнослужащих.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что полеты вертолетов "Ясур" приостановлены до окончания расследования причин аварии. Внутреннюю комиссию возглавит офицер ЦАХАЛа в звании полковника.





