Продолжается борьба с огнем в иерусалимских горах

Несколько десятков пожарных расчетов уже сутки продолжают тушить пожар в иерусалимских горах. Им помогают бригады работников управления защиты природы и национальных парков и работники Еврейского национального фонда.

Рано утром в пятницу, 27 октября, в воздух снова были подняты самолеты пожарной эскадрильи. Задействованы 10 специальных самолетов.

Полиция закрыла доступ туристов в район горы а-Таясим и район Сатаф.

Борьбу с огнем осложняет сильный часто меняющий направление ветер. Однако на текущий момент окрестным населенным пунктам ничего не угрожает.

В то же время опасность угрожает расположенному в районе пожара заводу по очистке сточных вод.

Пожар начался в четверг, 26 октября, около 15:30. На текущий момент выгорело около 900 тысяч квадратных метров лесов и кустарников.

Информация о возможных причинах лесного пожара официальными источниками не публиковалась.