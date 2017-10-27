27 октября 2017 г.
последняя новость: 19:18
Театр Джигарханяна захватили
На кетогенной диете живут дольше
Новое свойство сыра
Деньги Этуша украл домашний банкир
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:18 Арабские рабочие украли сотни килограммов овощей, чтобы продать их под Хевроном
17:27 На Голанах добровольные помощники полиции спасли 18-летнего туриста из США
15:46 Сотрудник полиции обнаружил в машине оружие во время рутинной проверки документов
14:34 Полиция изъяла наркотики в ночном клубе в Тель-Авиве
14:02 В Иерусалиме 11-летний ребенок получил удар током
12:45 В Иерусалиме в магазине вспыхнул пожар
12:18 Премьер-министр Австралии сократит визит в Израиль из-за политического конфликта
11:56 В Хадере пожилой мужчина упал со стремянки, пострадавший в тяжелом состоянии
11:24 В Иерусалиме вандалы испортили рекламный плакат сатирического телешоу "Эрец Неэдерет"
10:30 Нетаниягу успешно прошел проверку системы пищеварения
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Продолжается борьба с огнем в иерусалимских горах

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Пожар в иерусалимских горах. 26 октября 2017 года
Пожар в иерусалимских горах. 26 октября 2017 года
Пожар в иерусалимских горах. 26 октября 2017 года

Несколько десятков пожарных расчетов уже сутки продолжают тушить пожар в иерусалимских горах. Им помогают бригады работников управления защиты природы и национальных парков и работники Еврейского национального фонда.

Рано утром в пятницу, 27 октября, в воздух снова были подняты самолеты пожарной эскадрильи. Задействованы 10 специальных самолетов.

Полиция закрыла доступ туристов в район горы а-Таясим и район Сатаф.

Борьбу с огнем осложняет сильный часто меняющий направление ветер. Однако на текущий момент окрестным населенным пунктам ничего не угрожает.

В то же время опасность угрожает расположенному в районе пожара заводу по очистке сточных вод.

Пожар начался в четверг, 26 октября, около 15:30. На текущий момент выгорело около 900 тысяч квадратных метров лесов и кустарников.

Информация о возможных причинах лесного пожара официальными источниками не публиковалась.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2017 г.
Из-за пожара эвакуированы посетители парка "Сатаф" в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2017 г.
Десятки учеников эвакуированы из-за пожара в мошаве в Изреельской долине
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 октября 2017 г.
Пожар привел к отключению электричества в нескольких районах Петах-Тиквы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 октября 2017 г.
Возгорание травы и кустарника в Петах-Тикве: эвакуированы люди из районного клуба







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 27 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017