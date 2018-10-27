Ракетные обстрелы территории Израиля и боевые действия в Газе. Подробности

В пятницу, 26 октября, под девизом "Газа непоколебима" в секторе Газы проводился очередной "марш возвращения", в котором, по оценкам ЦАХАЛа, приняли участие не менее 16 тысяч человек.

Участники беспорядков швыряли камни, бутылки с зажигательной смесью и гранаты в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля, а также жгли покрышки. Были зафиксированы две попытки поджога разделительных сооружений.

В ответ на провокации ВВС ЦАХАЛа, в том числе – боевые вертолеты, атаковали три позиции террористов ХАМАСа в северной части сектора Газы. Силы Армии обороны Израиля также использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Министерство здравоохранения Газы сообщало о пяти "шахидах", убитых в результате действий израильских военнослужащих, и 85 раненых.

После 22:00 в течение двух-трех часов было предпринято несколько попыток ракетных обстрелов израильской территории из Газы. По оценке ЦАХАЛа, в общей сложности с вечера пятницы были зафиксированы пуски 16 ракет из сектора Газы в сторону Сдерота и регионального совета Шаар а-Негев. Система ПРО "Железный купол" перехватила 10 ракет, заявляют военные.

На фоне ракетных обстрелов самолеты и вертолеты израильской армии продолжили наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. По данным хамасовского "Палестинского информационного центра", удары были нанесены по объектам боевиков в северной части сектора, к западу от Хан-Юниса (на юге сектора) и в центральной части Газы, в районе Дир аль-Балаха.

Информация об обстрелах и ударах по целям в Газе уточняется.

Палестинские источники сообщали, что за обстрелами израильской территории, прилегающей к сектору Газы, скорее всего, стоит "Исламский джихад". Таким образом эта террористическая организация демонстрирует свое недовольство представителями египетской разведки, которые игнорируют ее в процессе обсуждения вопросов палестинского национального примирения и достижения долгосрочного соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Октябрь. 7 обстрелов, 19 ракет. 10 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет (по состоянию на 27 октября).

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.