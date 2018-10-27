В связи с ситуацией на юге изменен порядок работы аэропорта Бен-Гурион

Управление аэропортов сообщило в субботу, 27 октября, что в связи с обострением ситуации на юге страны изменены маршруты, по которым самолеты идут на посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона.

О каких-либо изменениях в расписании полетов не сообщается.

По оценке ЦАХАЛа, в общей сложности с вечера пятницы до субботнего утра были зафиксированы пуски около 39 ракет из сектора Газы в сторону Сдерота и регионального совета Шаар а-Негев. Система ПРО "Железный купол" перехватила 17 ракет, заявляют военные.

Еще две ракеты упали на территории Газы, остальные разорвались на израильской территории, не причинив существенного ущерба. Ракета, упавшая на территории регионального совета Хоф Ашкелон, причинила незначительный ущерб теплице.