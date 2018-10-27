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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа атаковали 8 объектов террористов "Исламский джихад"

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали 8 объектов террористов "Исламский джихад"
Цех по производству оружия на севере сектора Газы
Цех по производству оружия на севере сектора Газы
ВСЕ ФОТО

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, в субботу, 27 октября, ВВС ЦАХАЛа атаковали 8 объектов террористов "Исламский джихад", расположенных на трех базах этой организации.

Среди объектов были цеха по производству оружия на севере сектора Газы и фабрика по изготовлению бетонных плит для укрепления подземных туннелей на юге сектора. Отмечается, что этот объект террористов находился рядом со школой.

Около 11:00 "Исламский джихад" объявил, что при посредничестве представителей египетской разведки достигнута договоренность с Израилем о прекращении огня, сообщает "Палестинский информационный центр".

"Мы проинформировали египтян о том, что будем соблюдать обязательства по прекращению огня до тех пор, пока их будет соблюдать Израиль", - заявил представитель "Исламского джихада" Дауд Шехаб.

Он добавил, что египетские посредники "передали это сообщение израильской стороне".

Напомним, террористическая организация "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел территории Израиля минувшей ночью, заявив, что это ее "реакция на израильскую агрессию". Также представители "Исламского джихада" заявили, что в следующий раз дальность запускаемых ими ракет увеличится.

В 10:17 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ВВС Армии обороны Израиля возобновили атаки на объекты террористов.

ЦАХАЛ заявил, что обстрелы, осуществляемые "Исламским джихадом", инициированы Ираном и Сирией. В заявлении ЦАХАЛа говорится, что основными целями армии остается предотвращение укрепления позиций Ирана в Сирии и появления современного оружия у "Хизбаллы", а также обеспечение безопасности жителей юга страны, Иудеи и Самарии.

"То, что происходило ночью, курировалось из Дамаска. Мы видим в сирийской полиции и иранском подразделении "Аль-Кудс" организаторов ракетных обстрелов израильской территории, наш ответ – послание этим силам", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 октября 2018 г.
"Исламский джихад": мы договорились с Израилем о прекращении огня
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 октября 2018 г.
ЦАХАЛ: обстрелы, осуществляемые "Исламским джихадом", инициированы Ираном и Сирией





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