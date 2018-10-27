ЦАХАЛ: обстрелы, осуществляемые "Исламским джихадом", инициированы Ираном и Сирией

В субботу, 27 октября, утром, возобновились обстрелы израильской территории со стороны сектора Газы. После затишья, которое продолжалось примерно с 3:00 до 6:00, сирены, предупреждающие о возможных ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев и Эшколь, а также в Сдероте. С 8:00 до 10:30 ПРО "Железный купол" сбила не менее пяти ракет.

Ответственность за ракетный обстрел территории Израиля минувшей ночью взяла на себя террористическая организация "Исламский джихад", заявив, что это ее "реакция на израильскую агрессию". Также представители "Исламского джихада" заявили, что в следующий раз дальность запускаемых ими ракет увеличится.

В 10:17 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ВВС Армии обороны Израиля возобновили атаки на объекты террористов. Спустя два часа было сообщено, что ВВС ЦАХАЛа атаковали 8 объектов террористов "Исламский джихад", расположенных на трех базах этой организации.

Среди объектов были цеха по производству оружия на севере сектора Газы и фабрика по изготовлению бетонных плит для укрепления подземных туннелей на юге сектора. Отмечается, что этот объект террористов находился рядом со школой.

ЦАХАЛ заявил также, что обстрелы израильской территории, осуществленные "Исламским джихадом", инициированы Ираном и Сирией. В заявлении ЦАХАЛа сказано, что основными целями армии остается предотвращение укрепления позиций Ирана в Сирии и появления современного оружия у "Хизбаллы", а также обеспечение безопасности жителей юга страны, Иудеи и Самарии.

"То, что происходило ночью, курировалось из Дамаска. Мы видим в сирийской полиции и иранском подразделении "Аль-Кудс" организаторов ракетных обстрелов израильской территории, наш ответ – послание этим силам", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

В ночь на субботу израильскими ВВС были атакованы около 80 объектов ХАМАСа. В частности, были нанесены удары по двум основным предприятиям по производству оружия в Аль-Ататре и в районе бывшего поселения Нецарим, пять военных объектов в Хан-Юнисе, Дир аль-Балахе, Тель-Заатаре и Джабалии, интегрированный тренировочный комплекс боевиков в Рафахе, подземный туннель в районе Хан-Юниса, наблюдательный пост "ПВО ХАМАСа" в Бейт-Лахии и другие объекты.

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за провокации и обстрелы израильской территории, так как именно эта организация с июня 2007 года полностью контролирует сектор Газы.

Также в ночь на субботу в здании министерства обороны Израиля в Тель-Авиве ("Кирия") по инициативе начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота состоялось совещание руководителей силовых структур по ситуации в секторе Газы. На совещании присутствовало руководство общей службы безопасности (ШАБАК). О решениях, принятых на этом совещании, не сообщается.

По оценке ЦАХАЛа, в общей сложности с вечера пятницы до субботнего утра были зафиксированы пуски около 39 ракет из сектора Газы в сторону Сдерота и регионального совета Шаар а-Негев. Система ПРО "Железный купол" перехватила 17 ракет, заявляют военные. Еще две ракеты упали на территории Газы, остальные разорвались на израильской территории, не причинив существенного ущерба. Ракета, упавшая на территории регионального совета Хоф Ашкелон, причинила незначительный ущерб теплице.

На фоне ракетных обстрелов самолеты и вертолеты израильской армии продолжили наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. По данным хамасовского "Палестинского информационного центра", удары были нанесены по объектам боевиков в северной части сектора, к западу от Хан-Юниса (на юге сектора) и в центральной части Газы, в районе Дир аль-Балаха. Был также нанесен удар по цели к востоку от Джебалии. ХАМАС заявляет, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на побережье к западу от города Газа. По сведениям минздрава Газы, причинен ущерб "Индонезийской больнице" на севере сектора.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Октябрь. 11 обстрелов, 42 ракеты. 17 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет (по состоянию на 27 октября).

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





