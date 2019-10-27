Просьбы граждан России о политическом убежище будут рассматриваться по ускоренной процедуре

Начиная с 27 октября 2019 года просьбы граждан России о предоставлении в Израиле политического убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре. Данное решение было принято гендиректором Управления в связи со множественными случаями злоупотребления с целью получения возможности работать в Израиле.

Об этом сообщается на сайте Управления по делам регистрации населения и иммиграции.

Напомним, процедура рассмотрения просьбы о предоставлении политического убежища может длиться несколько лет. Все это время проситель убежища может работать в Израиле. Для этого нет необходимости получать разрешения на работу, однако государство не имеет право принять санкции к работодателям, нанимающим просителей политического убежища.

В последние годы резко выросло число россиян, которые просят в Израиле политического убежища. За первое полугодие 2018 года просьбу о получении политического убежища и статуса беженца в Израиле подали 1.344 гражданина Российской Федерации, вдвое больше чем за весь 2017 год (635 просьб) и в 3,5 раза больше, чем в 2016 году (395 просьб).

В 2009-2012 годах россияне не подали ни одной просьбы об убежище, а в 2013-2015 годах таких просьб были поданы единицы.

В Управлении регистрации населения и миграции полагают, что резкий рост просьб о политическом убежище является следствием изменения не политической, а экономической ситуации в России.

Ранее по схожему сценарию действовали граждане Грузии и Украины, что вынудило МВД Израиля объявить, что просьбы о статусе беженца от жителей этих стран будут рассматриваться по ускоренной процедуре. В результате в 2018 году количество украинских и грузинских обращений резко сократилось (1.131 просьба от граждан Украины и 378 просьб от граждан Грузии за первое полугодие).

Редакция NEWSru.co.il обратилась в Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции с просьбой прокомментировать данное решение и предоставить данные о том, как это отразится на возможности россиян, подающих прошение о политическом убежище, работать в Израиле.





