НДИ начинает переговоры с "Кахоль Лаван" и ожидает соглашения между Ганцем и Нетаниягу

На этой неделе начнутся переговоры между представителями блока "Кахоль Лаван" и партией "Наш дом Израиль". В обеих партиях заявляют о намерении обсуждать повестку дня будущего правительства.

"Мы представим свое видение тем, связанных со взаимодействием государства и религии, экономики, безопасности и алии и интеграции. Считаем переговоры серьезным и значительным процессом и действительно хотим обсуждения и скорейшего решения самого главного вопроса, стоящего перед страной – создания правительства национального единства", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в НДИ.

Ожидается, что по большинству вопросов стороны не затруднятся найти общий язык. В то же время, тема религии и государства остается краеугольной, и, несмотря на общность позиций, в "Кахоль Лаван" понимают, что антирелигиозная риторика закроет возможность партнерства с ШАС и "Яадут а-Тора". Поэтому ожидается, что в НДИ воздержатся от подписания коалиционного соглашения с "Кахоль Лаван" до тех пор, пока не прояснится перспектива формирования коалиции между "Ликудом" и блоком Ганца-Лапида. "Необходим прежде всего договор между двумя крупнейшими партиями. Мы будем не только приветствовать скорейшее достижение договора между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", но и содействовать продвижению их диалога, и для этого используем имеющиеся у нас возможности", – заявил источник в НДИ.

Как сообщалось ранее, 27 октября состоится встреча главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца и премьер-министра, лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. Как сообщили из пресс-службы "Кахоль Лаван", встреча пройдет в канцелярии главы правительства в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, она начнется в 17:30.

28 октября в 13:30 в Кнессете состоится встреча Бени Ганца и главы НДИ Авигдора Либермана. Одновременно начнутся переговоры рабочих групп. 27 октября встретятся представители "Кахоль Лаван" и "Ликуда", а позднее – "Кахоль Лаван" и НДИ. 29 октября представители "Кахоль Лаван" встретятся с представителями "Аводы-Гешер" и "Демократического лагеря".

В блоке "Кахоль Лаван" заявляют, что целью является скорейшее создание максимально широкого правительства национального единства. В то же время, в оппозиционном блоке звучат голоса, утверждающие, что предложение президента по ротации не стоит на повестке дня. В "Ликуде" продолжают настаивать на том, что это предложение является базисной формулой переговоров.

В распоряжении Бени Ганца еще три с половиной недели, в ходе которых он может пытаться сформировать правительство. 20 ноября он обязан сообщить президенту о результатах своих усилий. Если коалиция сформирована не будет, то начнется отсчет трех недель, в ходе которых каждый депутат сможет попытаться создать правительство. 11 декабря истечет и этот срок, и если коалиция создана не будет, то Кнессет 22-го созыва будет распущен, а в марте 2020 года состоятся еще одни парламентские выборы – третьи за год.