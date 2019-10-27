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NEWSru.co.il :: В Израиле27 октября 2019 г., 05:43

Израиль перешел на зимнее время

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Израиль перешел на зимнее время
 
   
 
 
Израиль перешел на зимнее время
iStock. Фото: liulolo Фото 1 из 1

В ночь на воскресенье, 27 октября, Израиль перешел на зимнее время. В 02:00 часа ночи стрелки часов были переведены на один час назад (то есть "время сна" увеличилось на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен был произойти автоматически.

Зимнее время продлится до ночи 27 марта 2020 года, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед (если не будет принят новый закон об отмене перехода на летнее/зимнее время).

Напомним, что при переходе на зимнее/летнее время несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Последний такой сбой наблюдался 20 сентября 2015 года. В 2016-2019 годах перевод часов прошел без серьезных сбоев.

Современные смартфоны самостоятельно переводят стрелки часов при переходе на зимнее или летнее время (при условии правильно установленной временной зоны), никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.

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