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В Израиле

В результате аварии во время учений на Голанских высотах погибли двое военнослужащих

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
В результате аварии во время учений на Голанских высотах погибли двое военнослужащих
В результате аварии во время учений на Голанских высотах погибли двое военнослужащих
В результате аварии во время учений на Голанских высотах погибли двое военнослужащих

Утром в среду, 27 сентября, была разрешена к публикации информации о том, что во время учений на Голанских высотах в результате аварии с участием бронетехники погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения (двое из них в тяжелом состоянии).

Тяжелораненые были доставлены в больницу "Зив" в Цфате. Для эвакуации одного из них был задействован вертолет.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что погибли офицер и солдат из 411-го батальона.

Согласно официальному сообщению, трагедия произошла в ночь на 27 сентября.

Судя по фотографиям, опубликованным сайтами 2-го и 10-го телеканалов, во время учений перевернулась самоходная артиллерийская установка. Этот факт редакции NEWSru.co.il подтвердили в ЦАХАЛе.

Командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Коби Барак назначил комиссию во главе с бригадным генералом Мордехаем Кахане для расследования обстоятельств инцидента. Армейские учения приостановлены до начала следующей недели.

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