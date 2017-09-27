Опубликованы имена погибших во время учений на Голанских высотах

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала имена военнослужащих, погибших в ходе учений на Голанских высотах. Лейтенант Авшалом Армони, 22 года, из Бейт Хорона и сержант Авиноам Давид Коэн, 22 года, из Иерусалима.

Авшалому Армони посмертно присвоено звание старшего лейтенанта, а Авиноаму Давиду Коэну звание старшего сержанта.

Информация передана семьям погибших военнослужащих. Авшалом Армони был двоюродным братом Наамы Хенкин, убитой террористами 1 октября 2015 года в Самарии.

Дата и время похорон будут опубликованы дополнительно.

По сообщению армейской пресс-службы, погибшие проходили службу в 411 батальоне артиллерийских войск.

Как сообщалось ранее, в результате аварии получили травмы еще четверо военнослужащих. Они доставлены в больницы и состояние двоих оценивается как тяжелое.

Авария произошла в ночь на 27 сентября. Согласно результатам предварительного расследования, колонна артиллерийских машин пересекала шоссе, двигаясь по направлению к месту учений. По невыясненной к настоящему моменту причине, самоходная артиллерийская установка отклонилась от маршрута и сорвалась в пропасть с высоты в 6-8 метров. По некоторым сведениям, водитель передал по рации сообщение о том, что он ослеплен светом фар.

Командующий сухопутными войсками Армии обороны Израиля генерал-майор Коби Барак назначил комиссию во главе с бригадным генералом Мордехаем Кахане для расследования обстоятельств инцидента. Все учения сухопутных войск ЦАХАЛа приостановлены до начала следующей недели.





