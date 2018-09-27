18+
27 сентября 2018 г.
последняя новость: 15:20
Что сказал Трамп в ООН
Победа генеральского нарратива
Могут повторить
Ле Пен и советизация Франции
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:59 Суд продлил содержание под стражей испанца, сбившего насмерть музыканта Тукачинского
13:58 Либерман: Израиль готов возобновить работу КПП "Кунейтра"
12:24 Скончался 17-летний Ари Нешер, сын известного израильского кинорежиссера, пострадавший в ДТП
10:20 Внимание, розыск: пропала Луиза Хакман из Явне
09:56 Офицер ЦАХАЛа, потерявшая оружие, приговорена к десяти дням тюрьмы
09:44 Главный раввин столицы призвал не пользоваться трамваем, построенным в субботу
09:10 Задержаны арабы, подозреваемые в нападении на военнослужащих в Каландии
08:22 Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения
07:45 В ультраортодоксальном квартале Иерусалима вывешен палестинский флаг
05:42 Прогноз погоды на 27 сентября: переменная облачность, среднесезонная температура
В Израиле

Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Гробница Йосефа в Шхеме (архив)
Гробница Йосефа в Шхеме (архив)
Возле гробницы Йосефа в Шхеме

В ночь на четверг, 27 сентября, в период праздника Суккот в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме.

В мероприятии приняли участие около 1450 еврейских паломников.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что местные жители пытались воспрепятствовать проведению паломничества, бросали камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Военные применяли средства для разгона толпы. О пострадавших с израильской стороны сведений нет.

Палестинское агентство Maan сообщает о примерно 20 пострадавших среди жителей Шхема и двух раненых "журналистах". В сообщении утверждается, что израильские военные применяли не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и боевые патроны.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно. Предыдущее такое паломничество было организовано 17 сентября, накануне Судного дня (Йом Кипур). Тогда также военным приходилось применять средства для разгона толпы, чтобы обеспечить безопасность паломников.

Отметим, что в последнее время палестинские службы безопасности не сотрудничают с израильтянами при организации подобных массовых мероприятий.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 сентября 2018 г.
Во время массового паломничества к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 сентября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018