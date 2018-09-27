Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения

В ночь на четверг, 27 сентября, в период праздника Суккот в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме.

В мероприятии приняли участие около 1450 еврейских паломников.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что местные жители пытались воспрепятствовать проведению паломничества, бросали камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Военные применяли средства для разгона толпы. О пострадавших с израильской стороны сведений нет.

Палестинское агентство Maan сообщает о примерно 20 пострадавших среди жителей Шхема и двух раненых "журналистах". В сообщении утверждается, что израильские военные применяли не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и боевые патроны.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно. Предыдущее такое паломничество было организовано 17 сентября, накануне Судного дня (Йом Кипур). Тогда также военным приходилось применять средства для разгона толпы, чтобы обеспечить безопасность паломников.

Отметим, что в последнее время палестинские службы безопасности не сотрудничают с израильтянами при организации подобных массовых мероприятий.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.